Ezekkel a módosításokkal akarja ledolgozni a Ferrari a lóerőhátrányát, de mit takar a „Superfast?”

Mattia Binotto, a Ferrari motorguruból vált csapatfőnöke továbbra is optimistán nyilatkozik a csapat jövő évi erőforrássáról, azonban a Motorsport.com olasz újságírójának, Franco Nugnesnek az értesülései szerint a mérőpadon még ugyanazt a lóerőszámot tudja, mint az idei, azonban ez hamarosan változhat.

A Ferrarinál a 2022-es projektre csak „Superfast” -ként hivatkoznak a gyárban, az egyik megoldás azonban, amely részben már jövőre is megjelenhet, az az osztrák AVL segítségével fejlesztett új égéskamra, amiben a várakozásaik szerint a mostaninál sokkal gyorsabban indul majd be az égési fázis.

Érdekes megjegyezni, hogy egyes elméletek szerint a Red Bull is az AVL-t kérheti majd fel partnerként a Honda motorprojektjének folytatására, akikkel 2019-ig együtt is dolgoztak, amikor nézeteltérés alakult ki a két cég vezetősége között.

A motorhoz teljesen új beömlőket, és kipufogó rendszert is terveznek, és a Mercedeshez hasonlóan visszatérnek az egyszerűbb Tumble – bukó áramláshoz a keverékképzés során, a jelenleg a Ferrari által használt Swirl (perdület) megoldás helyett.

A Ferrari úgy érzi, hogy a rendszer egyszerűsítésével, és jobb anyaghasználattal javíthatják a levegő-benzin keverék minőségét, amivel teljesítménynövekedést érthetnek el anélkül, hogy rontanák a megbízhatóságot.

A belső turbulencia megváltoztatott iránya miatt a német Mahle cég teljesen új hengereket is fejleszt a Ferrari számára, hogy az tökéletes passzoljon az új koncepcióhoz.

A maranellói pletykák szerint a Ferrari valamelyest csökkenti a turbó méretét is, hogy annak javítsák az érzékenységét, amivel elsősorban az MGU-H hatékonyságát akarják javítani. A Honda is ezen a téren fogja a legnagyobb változtatásokat elvégezni 2021-re, miután állításuk szerint továbbra is ez az a terület, amelyet még mindig nem értenek 100%-osan.

A Ferrari azonban nem változtatta meg a motor belső elrendezését, ami továbbra is különbözik a Mercedes és a Honda által választott úttól, azonban a kiszivárgott információk alapján akár 30 lóerős hátrányt is ledolgozhat a Ferrari a Mercedeshez képest, amelyet Mattia Binotto még mindig 50 lóerő körülire tesz.

