Ezekkel a hátsó szárnyakkal igyekezte venni a Forma-1 mezőnye a monacói akadályokat

A költségvetési plafon megszorításai miatt a csapatoknál kérdéses, hogy kell-e külön hátsó szárny Monacóban, vagy elég az a nagyobb leszorítóerejű specifikáció, amit a Hungaroringen vagy Szingapúrban használnak.

Azonban mivel az élen a Ferrari, a McLaren és a Red Bull csatája igen szorossá vált, mindhárom csapat tudta, hogy nem spórolhatja ezt meg magának, így mindegyikük all-int mondott egy kifejezetten Monacóba szánt hátsó szárnyra. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, a három csapat hogyan közelítette meg a monte-carlói hétvégét.

Ferrari SF-24 rear wing Monaco GP comparison Fotót készítette: Giorgio Piola

A Ferrari nagy leszorítóerejű változata ugyanarról a tőről fakad, mint az Imolában látott, már újrafejlesztett közepes leszorítóerős darab, melynek átalakult a csúcsszekciója. Ebben a verzióban a szárny konkrét alakja megváltozik, sokkal lelapítottabb, de szélesebb a profilja. Így a szárny felső részének fesztávolsága is nagyobb és a csúcs helyének megváltozása a felületén képződő örvények keletkezési helyét is módosítja.

A laposabb profillal a szárnylap és a tartóelem csatlakozási pontja is módosult, a szárnylap ugyanis a tartóelem fölé emelkedik, így egy újabb taszító felület keletkezik, de a hátsó szárnyvéglappal való kapcsolata is változik.

Hiába az új csúcsszekció, a Ferrari ugyanazt a vezérsíkot és felső szárnylapot használja, mint az első hét futamon, bár Japánban volt egy nagyobb leszorítóerős változatuk, amit nem használtak. Tudomásunk szerint az teljesen más volt, mint amit Monacóban láttunk, sokkal inkább a fejlesztések előtti darabra hasonlított a csúcsszekciója, a vezérsík és a felső szárnylap pedig 2023-ból lett átmentve.

Ez az új, nagy leszorítóerős hátsó szárny olyan vezérsíkot és felső szárnylapot kapott, mely jobban kitölti a szabályok által ebben a régióban megengedett teret, a vezérsíknak laposabb azonban a középső részén az első széle, így szűkebb sugarú görbét eredményezve a vezérsík és a szárnyvéglap találkozásánál. A felső szárnylap teljes első széle is laposabb és egyenesebb az alacsonyabb leszorítóerejű variánsnál.

Mindeközben a hátsó szárny tartóelemének oldalára helyezett szárnyacskák, melyeket a Ferrari először az Ausztrál Nagydíjon alkalmazott, szintén visszatértek a nagyobb leszorítóerő érdekében, ezeket kék nyíllal jelöltük.

McLaren MCL38 technical detail Fotót készítette: Giorgio Piola

A McLarennek is nagyobb leszorítóerejű hátsó szárnyai voltak a Monacói Nagydíjra, hogy növeljék az MCL38 agilitását a szűk utcákon. Ezek ugyanabból az alapból származnak, mint a többi hasonló elemük, a szárnyvéglap külső részének alján továbbra is ott van a felül kanyarított „hólyag”, valamint a félig leválasztott csúcsszekció is visszaköszön, bár utóbbi nagyobb szerepet kap, hogy a friss vezérsík és felső szárnylap által nyújtott teljesítményen dobjon még egy kicsit.

Ez az elrendezés azonban nem most mutatkozik be, ugyanis a McLaren már Imolába is elvitte, akkor azonban csak Oscar Piastri autójára tették fel rövid időre a harmadik szabadedzésen, hogy kipróbálják a Monacói Nagydíj előtt.

A felső szárnylap és a vezérsík itt is nagyobb teret töltenek ki a szabályok által megengedett területen, de emellett kevésbé íveltek is. Ez az első szélükön látszik legjobban, ahol itt is szűkebb a vezérsík és a szárnyvéglap találkozásánál a görbület sugara.

A felső szárnylap hátsó szélén emellett egy kis, V-alakú bemetszést is látni középen, emellett egy befelé hajló lapot is tettek rá, hogy segítsen az egyensúly megtartásában a maximális leszorítóerő mellett.

McLaren MCL38 technical detail Fotót készítette: Giorgio Piola

Az alsó szárny két elemből áll, mindkettő jó vaskos középen, míg külső részük ellentétes irányban vékonyodik, hogy ne legyen túl nagy a légellenállása. Mindkettő elemnek magas a beesési szöge és úgy dőlnek, hogy még nagyobb legyen a hozamuk.

Red Bull Racing RB20 technical detail Fotót készítette: Filip Cleeren

A Red Bull Monacóig mindössze két hátsó szárnyat használt, egy közepes és egy alacsony leszorítóerejűt. A hírhedt utcai pályára azonban hozták a nagy leszorítóerejű elrendezést, melyhez új alsó szárnyak párosultak.

A szárny teljes kialakítása ugyanazt a DNS-t használja, amit már láttunk, de a felső szárnylap és a vezérsík több teret tölt ki a szabályok által megengedett területen. A vezérsík első széle továbbra is felfelé hajlik. Nem csak mélyebb és jobban megdöntött, mint a többi specifikációnál, de a lapos része a szárny közepén szintén kiszélesedett, így a szárnyvéglapnál való találkozásnál szűkebb sugarú görbét ír le.

A csapat azonban az RB20 első részén is változtatott, hogy megbirkózzon a monte-carlói utcai pálya kihívásaival, köztük a hűtés terén, ugyanis a motorvédő lemezen a dizájn által megengedett legtöbb kivezető nyílást lehetett látni, köztük a fő kivezetést és az oldalsó, redőnyszerű nyílásokat.

Red Bull RB20 front suspension change Fotót készítette: Uncredited

A versenynaptár leglassabb kanyarja is kihívást jelentett a csapatoknak, ugyanis lazítani kellett rajtuk, hogy az autó könnyebben forduljon. A Red Bull esetében ez a felső keresztlengőkar átalakulását eredményezte, melynek hátsó lábán a borításból eltűnt egy háromszög alakú rész. Így nagyobb tere van a keréknek a hajtűkanyarban, teljesen elfordított kormánynál a fordulásra és nem darálja le a borítást.