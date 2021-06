Ezekkel a fejlesztésekkel hagyta le Red Bull a Mercedest a 2021-es Forma-1-es szezonban

A Red Bull azzal a nem titkolt céllal vágott neki az idei Forma-1-es szezonnak, hogy a Honda gyári támogatásának utolsó évében világbajnoki címet szerezzenek, ennek érdekében pedig Helmut Marko elmondása szerint legalább az augusztus 1-i Magyar Nagydíjig fejlesztik az idei autójukat.

Lewis Hamilton a Stájer Nagydíj után úgy fogalmazott, hogy nekik is új alkatrészekre, „hátsó szárnyra, motorra” lesz szükségük ahhoz, hogy tartsák a lépést a Red Bullal, ami az energiaitalosok idei fejlesztéseit figyelembe véve elég pontos megfigyelés.

Red Bull RB16B diffuser detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Cápafogas diffúzor

A Stájer Nagydíjra újabb komoly fejlesztéssel érkezett a Red Bull, és a Monacói Nagydíjon bemutatott megoldásukat egy egészen új szintre emelték. A diffúzorelemek végét immár 2 soron keresztül teljes egészében bevágták, amelyek a turbulens levegő még keményebb megmozgatásával tovább növelték a diffúzor hatékonyságát.

A Red Bull ezen felül a hátsó ütközőelemet is befűrészelte, ezt a megoldást már régóta használja a Mercedes is. Mivel csak egy példány készült el a Red Bull új diffúzorából a Stájer Nagydíjra, azt érthető módon Max Verstappen kapta, míg Sergio Perez még mindig a Monacóban bemutatott, fémből készült elrendezést használta.

A motorkérdés

Annak ellenére, hogy a 2021-es szezon már korábban homologizálták az erőforrásokat, és valószínűleg a Mercedes kommunikációja is felnagyította a Honda második motorjának erejét, a Red Bull valóban erősödött motorikusan a szezon elejéhez képest, amiben több dolog is szerepet játszott.

Először is, a Red Bull partnere, az ExxonMobil új motorolajjal látja el a Red Bullt az Azeri Nagydíjtól kezdve, ami lehetővé teszi, hogy a Honda-motor korábbiaknál magasabb hőmérsékleten üzemeljen, így egy verseny alatt többször kapcsolhatják a Red Bull és az AlphaTauri pilótái magasabb üzemmódokba a motort, amivel a Mercedes egyik nagy előnyét sikerült lecsökkenteniük.

A Motorsport.com értesülései szerint ezenfelül az Azeri Nagydíjig használt első szett motort a Honda még szándékosan lekorlátozta, miután a bahreini tesztek alatt folyamatos vibrációt tapasztaltak nagyobb teljesítmény leadásánál, ami komolyan aggasztotta is a japán mérnököket. A Francia Nagydíjtól kezdve azonban ezt is megoldották, így a korlátozás nélkül akár 10-15 lóerős extrához is juthatott a Red Bull.

Ezen felül nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a Honda még most is folyamatosan tanul az erőforrássáról, amely a 2015-ös bemutatkozása óta radikális változtatásokon esett át, így Tojoharu Tanabe, a Honda F1-es projektjének vezetője szerint teljesen normális, hogy a tapasztalataikat még extra teljesítményre tudják váltani az erőforrások működtetése során.

A két legutóbbi beszédtéma után nézzük meg, hogyan fejlesztett eddig a Red Bull idén:

Red Bull Racing RB16B gearbox suspension Fotó készítője: Giorgio Piola

A Red Bull a két fejlesztési zsetonját a sebességváltóház megváltoztatására használta, hogy átvariálhassa a hátsó felfüggesztés elrendezését a Mercedestől elrendezett módon, hátulra húzva a legalsó lengőkart, hogy kedvezőbbek legyenek az elrendezés aerodinamikai tulajdonságai.

Red Bull Racing RB16B rear suspension Fotó készítője: Giorgio Piola

Egy apró szárny (piros nyíl) került az oldalsó becsapódásgátlóra a téli tesztek alatt, amely az oldaldoboz körüli áramlásokat tereli.

Red Bull Racing RB16B rear suspension Fotó készítője: Giorgio Piola

Több extra szárnyat tette a Z-vágással ellátott padlólemezükre, amellyel a diffúzor szigetelését javítják, a padlólemez széle mentén létrehozott örvényekkel.

Red Bull Racing RB16B front nose comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

Az idei évre már a mezőnyben teljesen elterjedt, szintén a Mercedestől átvett köpenyen is módosították, és érdekes módon az idei megoldásuk „nem ereszti össze” az áramlatokat az orrkúp alatt, hanem azt szétválasztják.

Nagy fejlesztési csomaggal érkezett Portugáliába a Red Bull, és egy teljesen új bargeboardot tettek fel az autóra, a korábbiaknál nagyobb első függőleges terelőszárnnyal és több, valamint nagyobb velencei zsalus vízszintes szárnnyal, ahol a legalsó elemek már „átfolynak” a padlólemez elejét szigetelő szárnyak területére.

Szintén Portugáliában keskenyítette le a Red Bull a diffúzor középső, átmeneti részét, még nagyobb utat nyitva az autó alatti áramlatoknak.

Red Bull Racing RB16B diffuser comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

Ahogyan azt korábban is említettük, Monacóban lett először cápafogas a Red Bull diffúzorának széle, amely azonban ahogyan azt azóta láttuk, nem csak egy speciális, nagy leszorítóerőt termelő csomag része lett.

Giorgio Piola és Matt Somerfield közreműködésével.