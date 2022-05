Ezekkel a fejlesztésekkel az autóján nyerhetett volna Leclerc a Spanyol Nagydíjon

A Ferrari a 2022-es Forma-1-es szezon első 5 versenyén csak minimálisan módosított az előszezoni teszteken is látott autóján, így pedig Miamira már vissza is csúsztak a Red Bull mögé az erősorrendben – Max Verstappen önerőből kontrolállta a futamot.

A maranellóiak az első nagyobb fejlesztési csomagjukkal Barcelonára készültek el, amit a versenyhétvégét megelőzően az idei második filmforgatási napjukon, Monzában is kipróbáltak.

Nem meglepő módon az idei F1-es autók leszorítóerejének több mint 50%-áért felelős padlólemezen több helyen is módosítottak.

Ferrari F1-75 floor Fotó készítője: Giorgio Piola

A Venturi-csatorna bejáratánál a legkülső, eddig jóval kisebb terelőelem bargebaord méretűre nőtt. Ezzel egy picit nőtt az elem légellenállása, de a Ferrari mérnökei a pályán tapasztaltak alapján minen bizonnyal úgy látták, hogy az autó összteljesítményét növelhetik azzal, ha a nagyobb elem hatékonyabban tereli el az első kerék keltette turbulens áramlatokat a Venturi-csatorna bejáratától.

Ferrari F1-75 floor detail Fotó készítője: Giorgio Piola

A padlólemez szélén is módosítottak, és arról eltűnt a McLaren-inspirálta vízszintes szárny. Ehelyett a Red Bullhoz hasonlóan a Ferrari padlólemezének alján is megjelentek a fém korcsolyák, amelyek a fellépő terhelés alatt stabilizálják a padlólemez-szélének magasságát. A Ferrari célja ezzel az volt, hogy az autó hasmagasságát a delfinezés felerősödése nélkül tudják csökkenteni, amivel minden egyes csapat sok leszorítóerőt tud nyerni.

Ezt bizonyítja a Haas példája is, akik a látványos fejlesztések helyett a padlólemezük megerősítésén dolgoztak, hogy csökkenteni tudják az autó menetmagasságát – ez sikerült is nekik, és egyből a Q3-ban találták magukat a szombati időmérőn.

Az autóra új hátsó szárny is került, valamint finomítottak a hátsó kerék és a diffúzor közötti, a fékhűtőkre szerelt terelőelemeken is. A diffúzor belső formáján is módosítottak, amely a melbourne-i első szabadedzésen látott kialakításuknak egy továbbfejlesztett változataként értelmezhető – a diffúzor középvonala keskenyebb lett.

Ferrari F1-75 diffuser detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Azt láttuk, hogy a Ferrarinak is sikerült csökkentenie a delfinezést, de a versenyképességükkel kapcsolatos legégetőbb kérdésre nem kaptunk olyan választ, amelyből hosszabbtávú következtetéseket lehetne levonni.

A Spanyol Nagydíjat megelőzően ugyanis a Ferrari rendszeresen agresszívabban koptatta a gumikat, mint a Red Bull. A barcelonai futam első felében Leclerc-nek egyáltalán nem okozott problémát az, hogy maga mögött tartsa Verstappent, és végül az egyik leghosszabb első etapot teljesítette, amit azonban árnyékol az, hogy egyedül ő rajtolt a top10-ben vadiúj szett lágy gumin, mindenki más használt szettel vágott neki a versenynek. Mivel Carlos Sainz autója megsérült, amikor összeért Sergio Perezzel a rajtot követően, nem tudjuk pontosan, hogy mennyit fejlődött ezen a téren a Ferrari – amennyiben sokat, a Red Bullnak gyorsan el kell kezdenie gondolkodni, mivel tudják visszaszerezni az első helyüket az idei erősorrendben.