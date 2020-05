Ezeket a szabályokat vezethetik be az F1-es Osztrák Nagydíjon: állandó vérvizsgálat, extra tesztnap

Minden jel arra mutat, hogy Ausztria megrendezheti az idei első F1-es nagydíjat. Soha nem volt példa arra, hogy az osztrákok egy évadnyitónak adjanak otthont, de a koronavírus olyannyira átírta a terveket, hogy most ez tűnik reálisnak.

Még több F1 hír: Leclerc a Monacói Vöröskereszt sofőrje volt

Ez természetesen nagyon komoly biztonsági intézkedéseket von maga után, hiszen a koronavírus még mindig aktív, és senki nem akarja, hogy valami hasonlóba fussanak bele, mint Ausztráliában, ahol közvetlen a pénteki szabadedzések előtt fújták le az eseményt.

A Speed Week az exkluzív cikkében több érdekes információt közölt, érintvén azokat a protokollokat, amiket bevezethetnek az Osztrák Nagydíj megrendezésének érdekében. Miután a Red Bull Ring várhatóan két futamot rendez (július 5. és 12.), még fontosabbak lesznek az egészségügyi ellenőrzések, és az ahhoz köthető szabályok betartása.

A Forma-1 a személyzetével együtt körülbelül 2000 főt fog kitenni. Ez azonban már a csökkentett létszámot jelenti. Az egyik legfontosabb intézkedés, hogy a csapatokat a lehető legnagyobb mértékben elkülönítsék, és ezt az istállókon belül is meg fogják tenni, amennyire az csak lehetséges.

Esso oil drums in front of spare AlphaTauri noses and front wings Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Nyilvánvalóan logikusan a szerelők az autók miatt közelebb fognak állni egymáshoz, de ez most versenygépenként 5 vagy 6 embert jelenthet. A pálya is elég nagy ahhoz, hogy mindenki betartsa az 1 méteres szabályt.

A gumikat is például egy elkülönített részen fogják kezelni, de az elektronikai munka szintén máshol működik majd, beleértve az IT-szakembereket. Ezeket a szakembereket mindenképpen el fogják választani a szerelőktől.

Az informatikusok egymás mellett fognak ülni, mivel a számítógépek is egymás mellett vannak, de a maszk viselésével ez sem jelenthet problémát. Adódik azonban a kérdés, mi történik a kerékcseréknél, ahol mindenki közel van egymáshoz? Miután a szerelők sisakot viselnek, nem áll fent veszély.

Közben a Speed Week cikkéből az is kiderült, hogy még mindig végeznek teszteket Spielbergben a helyszínen, és ha szükséges, akkor a második verseny előtt is meg fogják ezt tenni. Ehhez természetesen elegendő teszttel is kell rendelkezniük.

AlphaTauri front wing detail Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Ferrari és az AlphaTauri felszerelései az erősen fertőzött Olaszországból fognak érkezni, de kizárólag teherautókkal, így a légi közlekedést kiveszik a pakliból. A 7 brit székhellyel rendelkező istállónak három országhatárt is át kell majd lépnie Franciaországnál, vagy Belgiumnál, valamint Németországnál és Ausztriánál. Az egészségügyi igazolólap azonban az utolsó határátkelést tekintve nem lehet 4 napnál régebbi.

Az Angliából érkező csapatok akár konvojban is haladhatnak, ami megkönnyítheti a transzfert, és az átkelést a határokon. Ha pedig szükséges, a csapatok a teherautóikat minden országban helyi sofőröknek adhatják, ezzel is csökkentve a fertőzés esélyét. Ezen istállók az FIA-val és a FOM-mal együtt fognak megoldást találni erre, amit majd a különféle kormányok hagynak jóvá és biztosítanak.

Ezután kormányzati szinten lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a teherautók átléphessék a határokat, és engedélyezni kell számukra a folyosó megnyitását Ausztriába, majd természetesen a következő célállomáshoz.

A spare AlphaTauri nose and front wing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Franz Tost elmondta, miután május 30-ig karanténban van az AlphaTauri csapata, nem lehetséges, hogy július előtt megszervezzenek egy tesztet. Júniusban sem lenne ez ideális, és minden csapatnak maximum csak 100 tesztkilométer áll a rendelkezésére egy forgatási nap keretében.

Spielberg után 2 tesztnapot terveztek, de ezek most másodlagos kérdések, mert ahogyan Tost is fogalmazott, a legfontosabb az, hogy meggyőződjenek a sikeres odajutásról, és arról, hogy megrendezik a versenyt.

Lehetséges lehet az is, hogy a Liberty Media, a FOM és az FIA a csapatokkal közösen megállapodjon egy extra tesztnapról az esemény előtt, figyelembe véve a szokatlan körülményeket, és azt, hogy 4 hónapon át teszt és versenyzés nélkül várakoztak?

Tost erre azt mondta, hogy igen, és látni fogjuk, hogy mi lesz ennek kapcsán. Az osztrák hozzátette, minden csapatnak kicsivel korábban kellene megérkeznie a pályára a közös teszt lebonyolítása érdekében. Az azonban valószínűtlen, hogy minden csapat elszeparálva, külön teszteljen, és ehhez egy elfogadható ajánlatra lenne szükségük az osztrák kormány részére.

Ajánlott videó: