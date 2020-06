Ezeket a sorozatokat ajánlja Ricciardo a Netflixen, aki a rántott hús miatt várja Ausztriát

Daniel Ricciardo otthon, Ausztráliában töltötte a koronavírus-járvány alatti szünetet, 13 év után először tudott ennyi időt eltölteni otthon, a családjával. Az F1-es Virtuális Nagydíjokhoz nem csatlakozott, hanem hasonlóan sokunkhoz ő is sorozatokkal mulatta az idejét.

„Már a szünet kezdete előtt elkezdtem nézni, de most, hogy kijött az utolsó évada, befejeztem az Ozarkot. (Jason) Bateman egyszerűen fantasztikus, és nagyon szeretem, amikor egy színész így meg tud változni, mert őt ugye elsősorban vígjátékokból ismerjük.”

„Majdnem befejeztem már a Money Heist-ot is (A nagy pénzrablás), kezdd el te is” – mondta Ricciardo Buxtonnek, aki a White Lines sorozatot ajánlotta, és Ricciardo is elmondta, hogy ott szerepel a listáján.

„Természetesen a The Last Dance-t (Michael Jordan - Az utolsó bajnokságig) is. Én is úgy nőttem fel, hogy nagy rajongója voltam Jordannek, mint ahogyan szerintem ebben a generációban az összes gyerek.”

„Az, hogy újraélhettem ezt, mert kisgyerekként rengeteg dologra nem emlékeztem, miközben néztem a meccseket, az egyszerűen fantasztikus volt.”

Ricciardo amellett, hogy már alig várja, hogy a szezon elkezdődjön, és végre autóba ülhessen, elárulta, hogy még egy dolgot nagyon vár Ausztriával kapcsolatban, az pedig nem más, mint egy szelet Wiener Schnitzel.

„Ausztriával kapcsolatban az első dolog, ami eszembe jut, az a rántott hús. Ez egy csodás dolog. Amikor még fiatal voltam, és később a Red Bullal is sokat voltam Ausztriában, és az egyik dolog, ami mindig izgatottá tett az érkezés előtt, az a bécsi szelet.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„De nem tudom, hogyan esznek nyitva a dolgok, ehetek-e majd egyáltalán Schnitzelt.” Buxton azonban megnyugtatta Ricciardot, hogy amennyiben a hotel étlapján ott lesz, akkor maradéktalanul kiélheti a rántott hús iránti vágyát.

„Nagyon érdekes a pálya, a kör rövid, hosszú egyenesekkel, és szűk kanyarokkal kezdődik, de a pálya másik kétharmada nagyon gyors, és lendületes, minden meg van bennne, és már izgatott vagyok, hogy visszamenjek, mert a tavalyi teljesítmény után bizonyítani akarunk” – zárta Ricciardo.