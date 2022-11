Ezeket a rekordokat adta át a múltnak Verstappen és a Red Bull 2022-ben

A múlt hétvégén Abu-Dzabibank ért véget a száguldó cirkusz 73. szezonja, amely ugyan az elején szoros küzdelmet ígért, de végül a riválisok csak bottal üthették a Red Bull Racing és Max Verstappen nyomát.

A Milton Keynes-i alakulatnak sikerült megtörnie a Mercedes nyolc esztendeje tartó egyeduralkodását és ismét elhódítani a konstruktőri bajnoki címet, Verstappen pedig már négy futammal a szezon vége előtt bebiztosította második vb-címét.

Az Autosport.com segítségével vegyük sorra azokat a rekordokat, amelyeket sikerült a hollandnak és a csapatnak megdönteni!

1. Az egy szezonon belül aratott legtöbb futamgyőzelem

Verstappen dominanciájának a legjobb fokmérője, hogy az év huszonkét versenyéből - a sprinteket nem számolva - tizenötöt is megnyert, ezzel Michael Schumacher és Sebastian Vettel tizenhárom futamgyőzelemből álló csúcsát adta át a múltnak.

2. A legtöbb világbajnoki pont

A holland pilóta 454 egységet zsebelt be, ilyesmire korábban senki nem volt képes, persze, ehhez az is kellett, hogy maratoni hosszúságú szezont rendezzenek. Másrészt, a jelenlegi pontozási rendszert 2010-ben vezették be, korábban jóval kevesebb pontot szerezhettek a versenyzők.

Michael Schumacher 2004-ben 148 egységet gyűjtött 18 futam alatt, a jelenlegi pontrendszer bevezetése óta viszont Lewis Hamilton tartotta a csúcsot: 2019-ben 413 pontot zsebelt be 21 versenyhétvégén.

Ugyan Verstappen szerint az idei szezon teljesítményét gyakorlatilag lehetetlen lesz megismételni, a pontrekord megdöntésére azért nyílhat esély, hiszen 2023-ban az idei évhez képest két versenyhétvégével és három sprintfutammal többet rendeznek.

3. A bajnoki éllovashoz képest legnagyobb ledolgozott hátrány

Verstappen az idény első három futamából kétszer is nullázott a Red Bull technikai problémáinak köszönhetően, így az Ausztrál Nagydíj után 46 pontos hátrányba került Charles Leclerc mögött.

Ezt a deficitet nagyon gyorsan eltüntette, a Spanyol Nagydíjon már át is vette a vezetést a tabellán, és innentől kezdve már át sem adta az első helyet. A korábbi rekordot Sebastian Vettel tartotta, aki 2012-ben 44 pontos hátrányt tüntetett el Fernando Alonsóval szemben és nyert világbajnoki címet.

4. A legtöbb győzelem egy szezonon belül a legtöbb különböző rajtkockából indulva

A regnáló világbajnok időmérős teljesítménye nem mindig volt makulátlan, ráadásul olyan is előfordult, hogy rajtrácsbüntetés miatt a kvalifikációs eredményéhez képest jóval kedvezőtlenebb pozícióból kellett nekivágnia egy futamnak.

Az idei szezont megelőzően a holland még soha nem nyert a rajtrács első négy helyén kívülről indulva, ezt a szériát azonban már a Magyar Nagydíjon megszakította, amikor a tizedik pozícióból startolva aratott győzelmet.

Belgiumban a 14. rajtkockából nyert futamot, az Olasz Nagydíjon pedig a hetedik pozícióból zsebelte be az újabb sikert. Összesen hét különböző pozícióból rajtolva állhatott fel a dobogó legfelső fokára, a korábbi rekordot holtversenyben Alan Jones, Alain Prost, és Kimi Raikkönen tartották 5-5 ilyen győzelemmel.

5. A legtöbb győzelem egy szezonon belül nem a pole pozícióból indulva

Ahogy azt már említettük, a kvalifikációk ura inkább a Ferrari volt, de a versenytempó tekintetében szinte verhetetlennek bizonyult a Red Bull. A maranellói alakulat a huszonkét futamból tizenkét alkalommal szerezte meg az első rajtkockát, ám Verstappen kilenc olyan versenyt is megnyert, amikor nem a pole-ból indult.

6. A legtöbb egymást követő első vagy második helyezés egy csapat pilótáitól

A Red Bull az elmúlt években sokáig kereste az ideális pilótapárosát, amely megismételheti Sebastian Vettel és Mark Webber sikereit, és Sergio Perez személyében úgy tűnik, hogy tökéletes társat találtak Verstappen mellé.

A holland tizenhét, a mexikói tizenegy alkalommal állhatott dobogóra idén, ráadásul tizenkilenc egymást követő versenyen állt legalább valamelyik Red Bull-pilóta a dobogó első vagy második fokára. A korábbi rekordot a Williams (1993-1994) és a Mercedes (2014-2015) tartotta 17 egymást követő ilyen futammal.

