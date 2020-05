Ezeket a Ferrari-rekordokat döntheti meg a Mercedes

A Ferrari a Forma-1 legsikeresebb csapata, és a legfontosabb statisztikákban is a Scuderia vezet: ide tartozik a világbajnoki címekre, a futamgyőzelmekre és a pontokra vonatkozó statisztika. Azonban a Mercedes 2014 óta rohamléptekkel közeledik az olasz istálló rekordjai felé.

Viszont még mindig pár évvel a németek előtt áll a Ferrari. És ahhoz, hogy a Mercedes a Ferrari elé kerüljön, feltétel, hogy az Ezüst Nyíl gyári istállóként az F1-ben maradjon, és hogy továbbra is kiemelkedően sikeresek maradjanak. Az Auto Bild pedig azt gyűjtötte össze, hogy mikorra érheti be a Mercedes a Ferrari bizonyos rekordjait.

Egyéni világbajnoki címek tekintetében a Ferrari 15 VB-címmel vezet, a Mercedes pedig 2027-ben érhetné be a Ferrarit, ha folytatódna a sikersorozatuk. A konstruktőri címek tekintetében pedig még később érhetnék utol a Ferrarit.

A Scuderia 16 gyártói címmel rendelkezik, a Mercedes viszont kettővel kevesebb konstruktőri címmel áll, mint egyéni címmel, mivel 1954-ben és 1955-ben, amikor Juan Manuel Fangio bajnok lett a Mercedesszel, még nem osztottak konstruktőri világbajnoki címet az F1-ben.

Futamgyőzelmek számában a Ferrari 238-102 arányban áll a Mercedes előtt, és évi átlagosan 20 futammal számolva sem érné be a Mercedes 2027 előtt a vörös istállót. A Ferrari ezt a rekordot az 1995-ös Kanadai Nagydíjon vette át, addig a McLaren állt az élen ilyen tekintetben.

Más tekintetben viszont a Mercedes már most sokkal a Ferrari előtt jár. A Mercedes a 48,57 százalékát megnyerte azoknak az F1-es versenyeknek, amelyeken rajthoz állt, míg a Ferrari „csak” a negyedik a 24,02 százalékos mutatójával – a két jelenlegi topcsapat között a Brawn GP és a Vanwall áll.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, leaves the podium with his trophy Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

2016-ban pedig a Mercedes új rekordot állított fel azzal, hogy egy szezon alatt 19 sikert tudott begyűjteni, a Ferrari viszont ilyen tekintetben 15-ig jutott.

A sorozatban gyűjtött konstruktőri címek számában pedig egálban áll a Mercedes és a Ferrari: a maranellóiak 1999 és 2004 között nem találtak legyőzőre a csapatbajnokságban, a Mercedes pedig 2014 óta húzza be minden évben a konstruktőri címet, és ha a 2020-as csapatbajnoki trófeát is a német istálló hódítja el, akkor az élre is állnak ebben a statisztikában.

Viszont hiába a Ferrari és a Mercedes sikersorozata, egyelőre egyikük sem tudta megdönteni a McLaren 1988-as rekordját, amikor sorozatban 11 futamgyőzelmet szereztek Alain Prosttal és Ayrton Sennával a soraikban. A Mercedes és a Ferrari is 10 sorozatban aratott győzelemig tudott eljutni.

A következő videóban megnézhetjük, hogy milyen lenne fordított vonalvezetéssel a Red Bull Ring, ami az Osztrák Nagydíjnak ad otthont a Forma-1-ben.