Ezek a pilóták ülnek autóba a 2022-es Amerikai Nagydíj első szabadedzésén

A 2022-es Forma-1-es szezonban minden csapatnak kétszer szerepeltetnie kell egy olyan pilótát az első szabadedzéseken, aki kettőnél kevesebb Forma-1-es versenyen vett részt.

A szezon végéhez közeledve egyre több különleges összetételű első szabadedzést fogunk látni, pláne, hogy Max Verstappen Japánban szerzett győzelmével eldőlt az egyéni bajnok cím sorsa, a csapatok pedig a figyelmüket nagyrészt már a 2023-as autóikra fordították.

A soron következő Amerikai Nagydíjon számos versenyző ejti meg a Forma-1-es bemutatkozását, sorra vettük, hogy hol lesznek változások.

Logan Sargeant, Academy Driver, Williams Racing Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images

Williams – Logan Sargeant

Az amerikai F2-es versenyzőnek csak két dolgot kell tennie ahhoz, hogy 2023-ban Forma-1-es pilóta legyen: először is, jó benyomást kell tennie a hazai pályáján a Williamsre, másrészt a legjobb 5 között kell végeznie az Abu-Dzabiban záródó Formula 2-es bajnokságban, ahol jelenleg a 3. helyet foglalja el. Most, hogy Oscar Piastri és Nyck de Vries is kiesett előle a Williams listáján, a vártnál is hamarabb eljuthat az F1-be Sargeant, aki a 2021-es szezon előtt támogatói háttér híján majdnem feladta a formulaautós karrierjét, hogy az IMSA-ban versenyezzen.

Alex Palou, McLaren F1 testing at Barcelona Fotó készítője: Monaco Increase Management

Alex Palou – McLaren

Az IndyCar 2021-es bajnoka jövőre is a Chip Ganassi Racing versenyzője lesz, miután meghiúsult az átigazolása az Arrow McLaren SP-hez, de engedélyt kapott Chip Ganassitól arra, hogy részt vegyen a McLaren F1-es tesztjein. A spanyol pilóta viszonylag ismeretlenül robbant be az IndyCarban, miután Európában olyan versenyzőktől is kikapott a 2018-as F3-as Európa-bajnokságban, mint Mick Schumacher, Dan Ticktum, vagy Robert Svarcman, akivel osztozni fog a pályán. Az IndyCarban nyújtott kiváló teljesítményének köszönhetően azonban visszarakta magát az F1-es csapatok radarjára, és Fernando Alonso is úgy fogalmazott oldalunknak, hogy szerinte ő lehet a következő spanyol F1-es pilóta.

Robert Shwartzman, Ferrari Fotó készítője: Ferrari

Robert Svarcman – Ferrari

Svarcman két év alatt Mick Schumachertől és Oscar Piastritól is kikapott a Premánál az F2-ben, azonban az orosz pilótát - aki a kettős állampolgárságának köszönhetően izraeli zászló alatt fog futni Austinban – továbbra is nagyra értékelik a Ferrarinál. Számos alkalommal vezethette már a Ferrari és a Haas 2018-as, 2020-as, 2021-es autóit is, viszont csak most ejti meg a hivatalos bemutatkozását F1-es versenyhétvégén. Érdekes módon ez lesz az első alkalom a Forma-1 történelmében, hogy a Ferrari lehetőséget fog adni egy juniornak egy versenyhétvégén.

Théo Pourchaire, ART Grand Prix Fotó készítője: DPPI

Théo Pourchaire – Alfa Romeo

Fred Vasseur csapatfőnök személyes védenceként Pourchaire-nek idén az F2-es bajnoki címért kellett volna hajtania, ha rövidtávon F1-es ülésben akart volna kapni az eredetileg csak egy szezonra szerződtetett Csou Kuan-jü helyén, azonban csúnyán kikapott Felipe Drugovichtól, így egyelőre elmaradt a felléptetése. Aggódnia még nem kell a még mindig csak 19 éves versenyzőnek a jövője miatt, és egy jó FP1-es szerepléssel emlékeztetheti a csapatot, hogy miért érdemes bízniuk benne.

Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team arrives at track Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi – Haas

Az olasz versenyző a kakukktojás ezen a listán, az ő szerepeltetésével ugyanis a Haas nem tudhatja le a junioroknak szánt FP1-es alkalmakat. Giovinazzinak a Ferrari tartalékosaként még arra is esélye van, hogy 2023-ban leváltsa Mick Schumachert a csapatnál. A Haas később Mexikóban és Abu-Dzabiban fogja autóba ültetni a saját tartalékosát, Pietro Fittipaldit.

Az AlphaTauri a későbbiekben másodjára is lehetőséget ad majd Liam Lawsonnak, aki lehet, hogy a Red Bull autóját is kipróbálhatja majd, miután Jüri Vips, aki Spanyolországban vezette az RB18-at, már nem tagja a Red Bull akadémiájának. A Mercedes még egyszer lehetőséget adhat majd a tartalékosának, jövőre már AlphaTauri-versenyző Nyck de Vriesnek, az Alpine pedig Piastri elvesztése után minden bizonnyal Jack Doohant ülteti majd az A522-be a szezon végéig.