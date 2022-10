Ezek a pilóták ülhetnek autóba a Mexikói Nagydíj első szabadedzésén

A 2022-es Forma-1-es szezonban minden csapatnak kétszer lehetőséget kell adnia az első szabadedzésen egy olyan pilótának, aki maximum két F1-es futamon vett eddig részt. Most, hogy a csapatok többsége az év végéig halogatta ezt, Mexikóban is alaposan átalakult mezőnyt látunk majd az FP1-en. Lássuk, kik kapnak lehetőséget.

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

Nyck de Vries (Mercedes)

A holland pilóta jövőre az AlphaTauri pilótája lesz, miután Monzában a kórházba került Alex Albont helyettesítette remekül. A 2022-es szerződése azonban még nem járt le, és a Mercedes tartalékpilótájaként másodjára is kipróbálhatja a W13-at. A Mercedesnél kijelentették, hogy nem aggódnak amiatt, hogy értékes adatokkal szolgálna majd a Red Bull második számú csapatának, mivel Mike Elliott technikai igazgató elmondása szerint kevesebb mint 1 év alatt elavulnak a csapatok működése során szerzett tapasztalatok.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pietro Fittipaldi (Haas)

A brazil pilóta a 2020-as szezon végén két futamon helyettesítette az utóbbi évek legijesztőbb balesetében megsérült Romain Grosjeant, és azóta is a Haas tartalékpilótájaként dolgozik az ELMS-ben és a WEC-ben teljesített szezonja mellett. Az F1-es szereplésére a brazil F1-es közösség lobbijának ellenére nincs sok esély. A Haas Monzában és Austinban lehetőséget adott a Ferrari-tartalék Antonio Giovinazzinak is, aki utóbbi alkalommal 6 perc után összetörte Kevin Magnussen autóját.

Liam Lawson, Carlin F2 driver and Red Bull Junior driver Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images

Liam Lawson (AlphaTauri)

Jüri Vips menesztése után a legtöbb F1-es tapasztalattal rendelkező tagja lett a Red Bull akadémiájának az új-zélandi pilóta, aki azonban Helmut Marko elmondása szerint sem nyújtott elég jó teljesítményt az F2-ben ahhoz, hogy megérdemelje az F1-es lehetőséget az AlphaTauri megüresedő helyénél. Mexikó előtt már Spában vezette az AT03-at Lawson. A majdnem DTM-bajnok minden bizonnyal még a Red Bull autóját is kipróbálhatja majd Abu-Dzabiban.

Jack Doohan, Alpine Academy Fotó készítője: Alpine

Jack Doohan (Alpine)

Oscar Piastri távozása után az Alpine akadémiájának soron következő tagjaként Doohan ölébe hullottak a Piastrinak szánt F1-es lehetőségek. A gyorsaságimotoros-világbajnok Mick Doohan fia az F2-es formáját is remekül időzítette, és a három futamgyőzelmével Gasly szerződtetésének véglegesítése előtt felkerült a francia csapat listájára is. Üres ülések nélkül minden bizonnyal jövőre is az Alpine tartalékosa lesz a 19 éves fiatal.

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Logan Sargeant (Williams)

A Williams már teljesítette a két kötelező alkalmat, azonban minél jobban fel akarják készíteni a 2023-as pilótájukat a jövő évi bemutatkozására, aki így egy pár extra szuperlicenc-pontot is begyűjthet az F2-es finálé előtt. Sargeant akkor is megkapja majd a 2023-as szuperlicencét, ha csak a 7. helyen végez az F2 pontversenyében, ahol jelenleg a 3. helyen áll. Amennyiben ez valamilyen okból kifolyólag nem jönne össze neki, jó nagy slamasztikában lenne a Williams, akik elismerték, hogy Piastri és de Vries elvesztése után Sargeant volt az utolsó opciójuk 2023-ra.