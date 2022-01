Ezek a pillanatok tették erősebb pilótává George Russellt

A Mercedes-junior George Russell az elmúlt három évben a Williamsnél versenyzett, az F1 sereghajtójánál mutatott teljesítménye pedig meggyőzte a Mercedest arról, hogy érdemes lehetőséget biztosítaniuk neki Valtteri Bottasszal szemben.

Míg az olyan idei futamok, mint a magyar, belga vagy orosz, kiemelkednek Russell eddigi pályafutásából a fiatal britnek igen kemény pillanatokat is át kellett élnie az eddigi F1-es pályafutása alatt, kezdve a Williams katasztrofális 2019-es autójával.

Az eddigi szezonjaira visszagondolva Russell szerint nagyon fontos volt, hogy egyik nehéz pillanat után sem adta fel a küzdelmet, de elmondta, hogy volt egy pár versenyhétvége, amelyek különösen fájtak neki.

Elsőként a 2020-as mugellói Toszkán Nagydíjat emelte ki, amire még szerinte is alig emlékeznek az emberek, pedig csak a futam utolsó pillanataiban bukta el a pontszerző helyet.

„Nagyon jól kezdtük a futamot, és a (célegyenesben történt) baleset után a verseny legnagyobb részét a pontszerző helyeken töltöttem” – mondta Russell az év végi sajtótájékoztatóján, amelyen a Motorsport.com is ott volt.

„A 10. helyen voltam, majd Charles-nak még egyszer ki kellett állnia kereket cserélni, és így a 9. helyen voltam Lance (Strol) balesetének idején, amikor piros zászlóval meg kellett szakítani a versenyt. Az újabb rajtot azonban nagyon rosszul kaptam el, és ki is csúszott a kezünkből ez a lehetőség. Azt éreztem, hogy idén már nem lesznek újabb esélyünk pontot szerezni, így nagyon nehéz volt megemészteni a történteket.”

Russell „nyilvánvaló okok miatt” az imolai Emilia-Romagna Nagydíjat is ilyen pillanatnak véli, ahol a safety car mögött törte össze az autóját, miközben a 10. helyen haladt, de természetesen megemlékezett a Szahír Nagydíjon tett beugrásáról is, ahol a Mercedes bokszutcai hibája után is esélye lett volna a futamgyőzelemre.

„Nagyon brutális volt az a hét azzal, hogy a reflektorfény rám vetült, az az elképesztően sok munka, amibe került, hogy rám öltsük az autó ülését, az új kormány, az új munkafolyamatok, és természetesen az autó megtanulása… Ez így önmagában is nagyon megterhelő volt, és persze egy ponton a versenyt is vezettem. Az, hogy azt a sikert végül egyik pillanatról a másikra elvesztettem, nagyon brutális volt.”

A brit végül a 2021-es imolai versenyt nevezte meg az eddigi hétvégéi közül, ahol szintén a pontszerző helyekért harcolt, amikor összeütközött a Mercedes pilótájával, Valtteri Bottasszal.

„Ez a négy pillanat kiemelkedik az eddigi karrieremből a brutalitásuk miatt. Meg kellett tanulnom, hogyan kell kezelnem az ilyen helyzeteket, de szerintem ezek a tapasztalatok erősebb versenyzővé tettek. Most már képes vagyok frusztráció, vagy gyomorgörcs nélkül visszatekinteni a bahreini eseményekre.”

Russell idén a Magyar Nagydíjon szerezte meg az első pontjait a grove-i csapatnál, majd a Belga Nagydíjon a futam kérdéses megtartását követően a dobogóra is felállhatott, miután egy fantasztikus időmérős körrel a második helyet szerezte meg. Pontot szerzett még Szocsiban és Monzában is, és nagy szerepe volt abban, hogy a Williams 2017 óta a legjobb szezonját zárta a konstruktőri bajnokságban.