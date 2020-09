Ezek a pályák jöhetnének még szóba a Red Bull-féle „jokerfutam” helyszíneként

A koronavírus-járvány miatt a 2020-as szezon megtartása is kérdéses volt tavasszal, azonban az FIA amellett, hogy megtartott olyan klasszikus helyszíneket, mint Monza, Spa, Silverstone, olyan közönségkedvenceket is visszahozott, mint a Nürburgring, vagy az Istanbul Park, míg Mugello, és Portimao először rendezhet(ett) futamot.

A Toszkán Nagydíj sikere is azt bizonyította, hogy mennyire fel tudja dobni a száguldó cirkuszt néhány váratlan helyszín, ez pedig frissességet hozhat a „normális körülmények” között tartott szezonokba is.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner szerint az F1 sokat tanulhat abból, mekkora lelkesedés fogadta az új helyszíneket, és azt javasolta, hogy tartsanak fent időpontot minden szezonban egy „jokerfutamnak.”

„Remek az F1 részéről, hogy ezekre a nagyon különböző pályákra is elmegyünk, és még jön Imola, Istanbul” – nyilatkozta Horner. „Ez fenntartja a versengést a különböző pályák között 22 helyes versenynaptárért, és szerintem jó lenne mondjuk egy „meghívásos” futamot tartani, hogy elmenjünk ezekre a különleges pályákra.”

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A Williams brit pilótája, George Russell is osztja ezt a véleményt, szerinte is az F1 profitálna a legtöbbet ezekből a különböző kihívásokból.

„Remek munka volt az F1 részéről, hogy megadta ezt a lehetőséget nekünk” – mondta Russell Mugellóról. „Talán a jövőben többször is kéne ilyet csinálnunk, minden évben lehetne akár két jokerfutam.”

Normális körülmények között az olyan pályák, mint Mugello, vagy Portimao nem biztos, hogy ki tudnák fizetni a futamrendezési díjakat, de az évenként különböző helyszínű futam ötlete egyáltalán nem tűnik megvalósíthatatlannak.

Az FIA a mostani helyszíneken kívül sok 1. számú licensszel rendelkező pályát tart még számon, és a nagy visszatérő Nürburgringen és Imolán kívül van még rejtett gyöngyszem.

Sepang

Malajzia utoljára 2017-ben rendezett Forma-1-gyes futamot, de a pálya a pilóták és a szurkolók egyik kedvencének számít. A pálya továbbra is rendszeresen fogadja a MotoGP mezőnyét, azonban a Forma-1-et nem tartották eléggé kifizetődőnek a pálya tulajdonosai. Egy jokerfutamos szerepléssel ez lehet, hogy változna a hirtelen jövő érdeklődés esetén.

Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W08 leads at the start of the race Fotó készítője: Sutton Images

Estoril

A barcelonai pályára kísértetiesen hasonlító estorili pálya korábban 12 éven keresztül volt a Portugál Nagydíj otthona, és több emlékezetes futamot is tartottak, mint Ayrton Senna első győzelme 1985-ben, Nigel Mansell fekete zászlós incidense, vagy Jacques Villeneuve előzése Michael Schumacher ellen 1996-ban.

Jerez

Jerez neve idén is felmerült, mint futamrendezésre esélyes pálya, de a tárgyalások végül nem vezettek eredményre. Az utolsó Forma-1-gyes futam a pályán egyelőre továbbra is a 1997-es szezonzáró marad.

Fuji

David Coulthard, Red Bull Racing RB3 Fotó készítője: Sutton Images

Annak ellenére, hogy Suzuka számít az F1 hagyományos japán otthonának, 2007-8-ban a Fuji Speedway is rendezett két versenyt. A koronavírus-járvány miatt idén nem látogat a távol keleti országba a száguldó cirkusz, de a Honda sikerei akár egy második japán futamhoz is vezethetnek.

Hockenheim

The Safety Car leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and the rest of the field away Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel maradása az egész német piacot megmenti gyakorlatilag az F1 számára, még akkor is, ha Mick Schumacher is ott toporog az F1 kapujában. Idén is sokáig úgy tűnt, hogy Hockenheim lesz a befutó egy német futam tartására, azonban a német szövetségi szabályzások nem tették volna lehetővé a Hockenheimringen nézők fogadását, míg a Nürburgringen ez valós opció lesz.

Reméljük, hogy a koronavírus-járvány után ilyen problémái már nem lesznek a pályának, és visszatérhetnek a versenynaptárba.

