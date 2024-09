Ezek a módosítások segítettek Monzában Leclerc-nek meglepni a McLarent

Charles Leclerc briliáns gumikezelése kritikus volt a Ferrari győzelméhez az Olasz Nagydíjon, azonban emellett az autó teljesítménye is nagy szerepet játszott abban, hogy a McLaren egy újabb kettős győzelmet szalasztott el.

Ugyanis míg a McLaren idegeskedett azt illetően, hogy az MCL38-cal képes lesz-e az egykiállásos stratégia megvalósítására, a Ferrari biztos volt benne, hogy a frissített SF-24 bírni fogja a végéig. Ráadásul miután az előző pár futamon szenvedtek a padlólemezzel, úgy tűnik, pár, a dolgokat rendbe rakó, kisebb-nagyobb fejlesztésnek köszönhetően visszanyertek némi bizalmat a csomagban.

A Monzára hozott újdonságok egy része pályaspecifikus volt, de voltak, amik az autó Spanyol Nagydíjra hozott padlólemezének hatékonyságban okozott problémáit voltak hivatottak javítani. Vannak olyan elemek is, melyek ránézésre semmit sem tesznek a csomaghoz, fontos megérteni, hogy a csapatok már a hordó aljáról kapirgálják fel az ezredmásodperceket, így minden apróság számít.

Sőt, egyes, első látásra részletkérdésnek tűnő újdonságok igen fontosnak bizonyulhatnak a csomag egészének optimalizálásában és a benne lappangó teljesítmény felszabadításában, amit a korábban említett padlólemez egymaga teljesen nem tudott megtenni.

Ferrari SF-24 mirror stalk and camera housing comparison Fotót készítette: Uncredited

Ilyen, látszólag ártalmatlan változás az orrkúp oldalára helyezett kameratokok helyének megváltoztatása. Méretük és pozíciójuk miatt azonban ezeknek komoly hatása van az erre haladó légáramlatokra.

Ennek eredményeként lehet őket használni a felfüggesztés borításával együtt, hogy javítsanak az áramlatok minőségén az autó hátsó része felé. Ebben az esetben a Ferrari hátrébb vitte a tokokat az orrkúpon, így nem állnak annyira egy vonalban a felfüggesztés felső elemeivel (zöld nyíllal jelölve, a betéten a régi változat).

Egy másik ilyen apróság az SF-24-en a visszapillantó tükör külső tartóelemének hossza és alakja. Ez a komponens sokkal vékonyabb lett, így ahelyett, hogy az oldaldoboz felső felülete felé tartó légáramlatok útvonalát módosítaná, hatása minimális lett.

Az oldaldobozt magát szintén optimalizálták, megnövekedett így alatta a rés és a hátul húzódó övvonal magassága és mélysége is változott. Azonban a legnagyobb változás a padlólemezen található, ahol több aspektusba is belenyúltak, ezzel biztosítva nagyobb és egyenletesebb működési ablakot az autónak különböző körülmények közepette.

Többek között a szegélyek eloszlása és dizájnja is megváltozott, amihez a padlólemez első szélét is hozzá kellett igazítani. A padlólemez széli szárny dőlésszöge is módosult kicsit, ezt az váltotta ki, hogy a középrészéből kivágtak egy darabot (címlapképünkön piros nyíllal jelölve).

Ráadásul a padlólemez széle és a szárny közötti fém tartóelemeket is felülvizsgálták, nemcsak azok elhelyezkedését, hanem egyes jellegzetességeit is, vélhetően azért, hogy bizonyos körülmények között rugalmasabb legyen a szárny.

Ferrari SF-24 diffuser Fotót készítette: Uncredited

Mindezek a dolgok nem jelentenének semmit, ha a diffúzor nem húzhatna hasznot belőlük, így nem meglepő, hogy itt is módosult az autó, a farrésze láthatóan különbözik az előző dizájntól. A padlólemez legalsó részén egy háromszög alakú szekció található, majd a felület oldalirányba való terjeszkedésével egy lekerekítettebb rész következik, amelynek felületét szintén újraprofilozták.

Ferrari SF-24 rear wing, Italian GP Fotót készítette: Giorgio Piola Ferrari SF-24 rear wing, Belgian GP Fotót készítette: Giorgio Piola

A Ferrari emellett pályaspecifikus megoldásokat is hozott az Olasz Nagydíjra, köztük egy új hátsó szárnyat, ami a 2024-ben látott család egy újabb tagja, nem a tavalyi megoldáshoz tértek vissza. Az új szárny ugyanazt a félig leválasztott csúcsszekciót használja, amit a szezon korábbi részében láttunk, fent a jobboldali képen látható összehasonlításképpen a spái változat.

Az új variáns csúcsszekciója azonban jobban lekerekített, ráadásul a vezérsík és a felső szárnylap terveit is felülvizsgálták, hogy jobban illjenek a monzai jellemzőkhöz: a vezérsík sokkal laposabb lett és mindkét felület sokkal kevesebbet tölt ki a szabályok engedte régióból.