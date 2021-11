Ezek a körülmények teszik favorittá a Red Bullt Mexikóban

A bajnoki pontversenyt jelenleg 12 ponttal vezető Max Verstappen 2017-ben és 2018-ban is megnyerte a Mexikói Nagydíjat, 2019-ben is megszerezte a pole-pozíciót – viszont a sárga zászlót figyelmen kívül hagyva, így visszasorolták a 4. helyre, majd 4 kör alatt mindkét Mercedesszel összeért, és egy defekt meg is pecsételte a versenyét.

A Red Bull elsősorban azért nyerhetett Mexikóban éveken át, még az idei Hondánál gyengébb Renault-motorral is, mert a pálya fekvése szinte lenullázta a lóerőhátrányukat.

A mexikóvárosi pálya 2240 méterrel fekszik a tengerszint felett, így a megszokottnál jóval ritkább levegővel találkoznak a csapatok: a mexikóvárosi levegősűrűség érték csak 78%-a a tengerszinten mérhető 1,225kg/m3-nak.

Ez jóval nagyobb terhet ró a motorok turbójára, mint egy sima pálya: ahhoz, hogy a belső égésű motor elegendő oxigént kapjon a működéséhez, minden motorgyártó fel szokta tekerni a turbó fordulatszámát, amit jobban bír a Honda kisebbre tervezett turbója, mint a Mercedes kicsit nagyobb egysége.

A Honda F1-es motorja pedig profitált a japán cég kiterjedt portfóliójából is: a HondaJet kisrepülőgép tervezésekor szerzett tapasztalataikat fel tudták használni a turbó lapátjainak tervezésekor, hogy hatékonyabban továbbítsa a levegőt a motor felé.

A levegő sűrűsége azonban nem csak a Honda erőforrásának, de a Red Bull aerodinamikai koncepciójának is kedvez: a ritkább levegőben jóval kisebb az autók légellenállása, így a Red Bull által választott magas rake (padlólemez dőlésszög), amely a kanyarokban nyert extra leszorítóerő mellett az egyenesekben lassítja az autót, kisebb hátrányt jelent majd az egyenesekben Mexikóban, mint a többi pályán.

Ha pedig figyelembe vesszük azt, hogy a Red Bull 3 olyan évben is favorit volt ezen a pályán, amikor közük nem volt a világbajnoki címhez, a messze versenyképesebb, és a Mercedesszel végig pariban lévő RB16B-vel dominálniuk kéne a hétvégét, és érthető az is, hogy Helmut Marko miért nyilatkozta azt, hogy kettős győzelmet kell szerezniük.