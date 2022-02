Ezek a helyszínek tűnhetnek fel a közeljövőben az F1-es naptárban

Az F1 vezetője, Stefano Domenicali a közelmúltban azt nyilatkozta, hogy akár 30 futamot is simán tudnának rendezni egy idényben, mert annyian érdeklődnek a sportág iránt. Ehhez azért vélhetően a résztvevőknek is lenne egy-két szavuk, de így is nagy rá az esély, hogy a következő években új pályákra is ellátogat majd az F1.

A RacingNews365 most össze is szedett néhányat ezek közül. A sort kezdjük is Kolumbiával. Az ország elnöke, Ivan Duque már korábban is érdeklődést mutatott az iránt, hogy ők legyenek a következő dél-amerikai ország, ahol Forma–1-es futamot rendeznek.

Állítólag vannak tervek arra nézve, hogy Barranquilla városa látná vendégül a szériát, a polgármester pedig talán már egyeztetett is az F1-gyel egy félig városi pálya létrehozásáról. Amennyiben tényleg megvalósulna az esemény, akkor Kolumbia először fogadná a mezőnyt.

A sorból nem maradhat ki Németország sem, elsősorban pedig a Nürburgring érdeklődik továbbra is a futamrendezés iránt, de csak megvalósítható feltételek mellett. Az év elején maga Domenicali beszélt arról, hogy nem érti, a németek miért nem akarnak újra futamot maguknak.

Ez azért nincs teljesen így, de állami támogatás hiányában csak akkor valósulhat meg a dolog, ha az a szervezők számára is jövedelmező. Legutóbb egyébként 2020-ban volt beugró a legendás aszfaltcsík, amikor az Eifel Nagydíjat rendezték meg.

Az egyik legtöbbet emlegetett helyszín az utóbbi években a Dél-afrikai Köztársaság volt, azon belül is Kyalami, ahová 1960 és 1993 között rendszeresen látogatott el a Forma–1. Az ottani pályát pár éve szépen felújították, így elméletben ismét alkalmas lenne versenyek rendezésére, és egyes hírek szerint akár már 2023-ban is sor kerülhetne rá.

Emellett pedig maga a sorozat is szívesen látna újra futamot az afrikai kontinensen, és a pilóták, többek között Lewis Hamilton is nagyon örülne, ha Kyalami ismét a naptár részévé válna. Úgy tűnik, elsősorban csak hely és pénz kérdése lenne a rendezés.

A következőkben két olyan ország jön, ahol már most is van futam, de akár lehetne még több is, ha az F1 terjeszkedni szeretne és ki szeretné használni az üzleti lehetőségeket. Elsődlegesen ott van az Egyesült Államok, ahol már idén is két futamot tartanak a Miami Nagydíj érkezésével, de a Liberty Media nem szeretne megállni ennyinél.

Mivel Észak-Amerika nagyon fontos piac az F1 számára, így nem lepődnénk meg, ha nemsokára akár három ottani verseny is lenne a programban. Városok tekintetében szó van Las Vegasról és New Yorkról, de Indianapolis visszatérése is többször szóba került már. Las Vegas esetében például az utóbbi napokban látott napvilágot, hogy előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások.

A másik hasonló ország pedig Kína, ahol ugyan már 2019 óta nem volt viadal a járvány miatt, de Csou Kuan-jü megérkezésével minde bizonnyal megugrik majd a sport népszerűsége, ezt pedig vélhetően nem akarják majd kihasználatlanul hagyni a sorozat vezetői sem.

Végül pedig, ezekre talán kevesebb az esély, de Hollandia is rendezhetne egy második futamot, mivel a főként a motorversenyeiről híres Assen is érdeklődik már egy ideje, és továbbra sem tettek le tervükről.

Emellett pedig már hosszú évek óta beszélnek egy londoni városi versenyről is, már Bernie Ecclestone is egyfajta céljának tűzte ki a nagydíjat, Domenicali azonban a közelmúltban úgy fogalmazott, hogy belátható időn belül nem valószínű, hogy meg fog valósulni, de azért soha ne mondjuk, hogy soha.

