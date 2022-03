Ezek a fejlesztések jelentek meg az F1-es topcsapatok 2022-es autóin a bahreini teszt alatt

A Mercedesről viszonylag hamar kiderült, hogy nagy fejlesztési csomaggal érkeznek meg a második, bahreini előszezoni tesztre, a Ferrari annak ellenére, hogy azt ígérték, nem fog változni az F1-75, kulcsfontosságú területeken változott, a Red Bull pedig az utolsó napon rakta fel az autójára az új oldaldoboz-kialakítását – igen nagy sikerrel.

Az F1-75-öt a legtöbb csapat a legkezesebb autónak tartja jelenleg a mezőnyben, amelynek a delfinezéssel sincs olyan problémája, mint a Mercedesnek, a Ferrari pedig a nagy fejlesztési csomagok helyett a jelenlegi autó megértését tűzte ki célul – ami persze nem jelenti azt, hogy unatkoznak a csapat tervezőmérnökei Maranellóban.

A Ferrari már a barcelonai teszt előtt lemásolta egy másik csapat megoldását, mégpedig az Aston Martin dupla splitterét, és a bahreini tesztre is alaposan kielemezték a riválisok autóit.

Ferrari F1-75 sidepods detail Fotó készítője: Uncredited

A Williams és a Haas megoldása ihlette meg a Ferrari mérnökeit, akik a két kiscsapathoz hasonlóan a Venturi-csatorna bejáratán található egyik függőleges terelőelemet megnagyobbították, és azt a padlólemezen kívülre húzták, hogy javítsanak a padlólemez fölötti áramlatok hatékonyságán.

Ferrari F1-75 and McLaren MCL36 floor comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

A Ferrari igen pontosan lemásolta a McLaren padlólemezét is, a padlólemez főelemétől vízszintesen elválasztott szárnynak a Ferrari szerint is nagy jelentősége volt abban, hogy a barcelonai teszten alig pattogott a McLaren 2022-es autója.

Ferrari F1-75 front wing comparison

Csak minimálisan változtatott az első szárnyán a Ferrari, amely betudható a két pálya eltérő tulajdonságainak is, a legfelső, állítható elem felső ívén módosítottak, kicsit kevesebb leszorítóerőt termelő konfigurációra váltva.

Red Bull Racing RB18 front wing comparison

Jelentősen eltér egymástól a Ferrari és a Red Bull orra és első szárnya, de a két csapat azonos irányba indult el a bahreini tesztek alatt a folyamatosan bővülő tapasztalataikkal. Az elsőről a második napra csak a felső elem ívén módosítottak egy kicsit, a harmadik napra azonban egy teljesen új első szárnyat raktak fel az RB18-ra.

Red Bull Racing RB18 sidepod comparison

A harmadik napon debütált a Red Bull igazán jelentős fejlesztése, az új oldaldobozuk, amely igen jótékony hatással volt az autó tulajdonságaira.

Red Bull Racing RB18 sidepod comparison

Koncepcióváltásra a Red Bullnál sem került sor, de ahogyan a zöld vonalak jelzik, mind az oldalszekrény alávágása, mind a felső borítás Coanda-rámpája jóval agresszívebb lett, nem is beszélve a kialakítás közepén megjelenő új elválasztásról, amelynek a célja, hogy a korábbinál több levegővel próbálják meg távol tartani az első kerék keltette turbulens áramlatokat a diffúzor környékéről, ahol módosítottak a Venturi-csatornák tágulati pontján is (piros nyíl).

A Mercedes jóval többet kísérletezett a saját első szárnyával: a Barcelonában látott kialakításhoz képest megnövelték az orrkúp melletti szárnyfelület méretét (kék nyíl). Így az orr mentén kevésbé tiszta áramlatok érkeznek majd a Venturi-csatornák felé, de a Mercedes komoly alulkormányzottsággal szenvedett Bahreinben, így kénytelenek voltak kicsit előrébb tolni az autó egyensúlyát.

Mercedes W13 front wing comparison

Ezzel egyidőben a felső elemen megjelent egy pici hupli is (piros nyíl), amely arra utal, hogy a Mercedes megpróbálja felerősíteni az outwash hatást az első kerék előtt. A Ferrarihoz és a Red Bullhoz hasonlóan a Mercedes is kísérletezett a legfelső elem „kilapításával”, ez azonban nem nevezhető végleges megoldásnak.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Mercedes a teszt utolsó napján az egyik Venturi-csatornánál található terelőelem lefűrészelésével kísérletezett, az alulkormányzottságuk mérséklésére pedig nagyon meredekre állították a felső szárnyelemet.

Mercedes W13 floor comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

A Mercedes a radikális oldaldobozához képest a W13 padlólemeze, különösen a Ferrari vagy a McLaren kialakításához képest még mindig igen puritán: az első teszten látott hullámok is kisimultak, és a padlólemez geometriájának változása mellett egyetlen nagyobb szárny, terelőelem, bevágás sem került a Mercedes padlólemezére – amit a teszten továbbra is egy nagy tartórúddal stabilizáltak, hogy a túlságosan hajlékony elem ne ronthassa tovább a W13 így is látványos pattogását.