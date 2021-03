Ez volt Newey egyik első kérése, miután a Red Bullhoz került

Horner, a bikások csapatfőnöke egy régi anekdotát osztott meg a nagyközönséggel arról, hogy miként kellett neki a McLaren korábbi főnökével, Ron Dennisszel egyezkednie arról, hogy elhozhassák Newey híres rajztábláját a wokingi csapattól.

Adrian Newey minden bizonnyal a modern Forma–1 egyik, ha nem a legjobb tervezője. Az angol szakember bajnoki címeket tudott nyerni a 90-es években a Williamsszel és a McLarennel is, legutóbb pedig a Red Bullnak is bajnoki címeket nyerő autókat tervezett.

Newey-nak azonban volt egy különleges kérése, mikor csatlakozott az energiaitalosokhoz, amelyről most Christian Horner mesélt viccesen. „Amikor elhagyta a McLarent, azt mondta nekem, hogy: „»Christian, nagyon szeretem azt a rajztáblát. Velem volt a Williamsnél, átvittem a McLarenhez is, most pedig itt is kellene. Meg tudod nekem szerezni?«”

„Ha én kérem meg Ron Dennist, akkor esélytelen, hogy odaadja nekem” – mondta Newey. „Én erre felhívtam Ront, ő pedig egy 15 perces előadást tartott nekem, igazán megkaptam a magamét emiatt” – idézte fel a történteket Horner.

„Azt mondta nekem, hogy pénzt kell adományoznom jótékony célra, ha akarom azt a rajztáblát. Szóval mi ezt tettük, és egy nagylelkű adománnyal segítettük az egyik jótékonysági intézményt, és így kaptuk meg azt a fontos táblát.”

Mint utólag kiderült, végül megérte a Red Bullnak, hogy egy kis extrát kellett beletenniük Newey kedvéért, mivel a csapat 2010 és 2013 között verhetetlen volt, és ebben komoly szerepe volt a tervező által megálmodott domináns autóknak is.

