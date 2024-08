Ez volt Daniel Ricciardo legszebb pillanata a Forma-1-ben

A hét egyik legfontosabb híre a Red Bullhoz és RB-hez köthető, hiszen míg előbbi alakulat megtartja Sergio Perezt az év hátralevő részére, addig a bikások kisebbik csapata pedig Daniel Ricciardo mellett tette le a voksát.

Ennek értelmében a korábban számos Forma-1-es csapatnál, így a Red Bullnál is megfordult ausztrál 2025-ig biztosan a száguldó cirkusz életének része marad. Ricciardo azonban aligha harcolhat a futamgyőzelmekért, ami bizonyára rossz érzéssel tölti el.

Egy ideig arról is szó volt, hogy amennyiben Ricciardo remek teljesítményt nyújtana az RB-nél Cunoda oldalán, úgy Perez helyét is elfoglalhatná a Red Bullnál. Erre aligha fog sor kerülni, ám Ricciardo így is boldogan tekintett vissza a pályafutására a Goodwood Festival of Speed eseményén.

„Junior versenyzőként feljebb lépni, végigcsinálni az utat és megkapni ezt a támogatást” – elemezte a pályafutásának legjobb pillanatait Ricciardo. „Helmut (Marko) a legtöbbször hajtott engem, és megpróbálta kihozni belőlem a legjobbat.”

„A Red Bull Racing versenyzőjeként ott állni a rajtrácson Melbourne-ben a hazai futamon, nagyon különleges pillanat volt” – tért rá a valaha átélt legjobb érzésre Ricciardo, aki nem sokkal a Red Bullhoz történő igazolása után fel is állhatott a dobogóra az Ausztrál Nagydíjon, ám végül kizárták a futamból.

Eközben Otmar Szafnauer amerikai befektetők támogatásával térne vissza a rajtrácsra egy 11. csapattal, a tárgyalások pedig előrehaladott állapotban vannak az elmondása szerint.