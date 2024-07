Ez volt az a "komoly tényező", ami üléshez juttatta Bearmant a Forma-1-ben

Bearman leigazolását múlt héten jelentette be az amerikai gárda, a következő szezonban fog debütálni náluk. A bejelentés azonban már egy ideje érett, látszólag Kevin Magnussen, a Haas pilótája lepődött meg rajta legkevésbé, akinek Forma-1-es jövője szintén kérdéses.

„Nagyjából négy hónapja tudtam már róla. Mármint, nem döntötték el már négy hónapja, de tudtam, hogy ez lesz, szóval nekem nem nagy hír ez” – mondta a dán, akinek jelenlegi csapattársa, Nico Hülkenberg jövőre a Saubernél folytatja.

Négy hónapja volt, hogy a Ferrari protezsáltja, Bearman megmutathatta, mit tud, miután Carlos Sainz Dzsiddában kidőlt vakbélgyulladás miatt. A Forma-1 történetének harmadik legfiatalabb pilótájaként a 18 éves brit remekül teljesített az SF-24-gyel, a 11. helyre kvalifikálta magát és egy amúgy hiba nélküli versenyen fontos pontokat húzott be a csapatnak hetedik helyével, ami, ahogy a Brit Nagydíjon elmondta, szerinte sokat tett hozzá, hogy 2025-ben a Haasnál szerepelhessen:

„Szerintem Szaúd-Arábiában kiderült, mire vagyok képes és az, hogy az újoncok és tapasztalatlan versenyzők nincsenek is annyira lemaradva. Ott elég jól teljesítettem és mivel az F2-es idény úgy megy, ahogy, ezt nem könnyű nem észrevenni. Amúgy is sejtettem, hogy a szabadedzéseken jó leszek, de mondjuk úgy, örülök, hogy Szaúd-Arábia így alakult, mert szerintem komoly tényező abban, hogy itt vagyok.”

Bár Bearman tavaly első évében a hatodik helyen végzett a második legjobb újoncként – Victor Martins mögött, akinél négy évvel fiatalabb – idei szezonja nem a reményei szerint alakult. Dzsiddában a pole megszerzése után kellett visszalépnie a Ferrari hívása miatt, azóta pedig egy körön szenved, az első nyolc fordulóban csak egyszer végzett időmérőn a legjobb négyben.

A versenyek sem alakultak jobban az immár 19 éves pilótának, Bahreinben, Melbourne-ben és Silverstone-ban is ütközött, míg Szahírban és a Red Bull Ringen műszaki problémái voltak, Monacóban a falba csapódott, Imolában pedig az élen állt, amikor egy rémálomszerű kerékcsere miatt visszaesett. Emellett a barcelonai sprintről van egy borzalmas 21. helye.

„Úgy éreztem, hogy minden eddiginél jobb vagyok, aztán jött Barcelona és szó szerint tök utolsó lettem. Tavaly másodpercekkel nyertem. Nem tudom még, hogy mi történt. Remélem ez az egyenetlenség nem belőlem fakad, mert őszintén, a magam részéről úgy érzem, ilyen jól még sosem teljesítettem, amit értenék, mert most vagyok a legtapasztaltabb.”

A bajnokságban a 13. helyen álló Bearman elismerte, nehezen tud hozzászokni ahhoz a stílushoz, ahogy a Dallara F2 2024-et vezetni kell: „Különösen amikor a szabadedzéseket is csinálom, elég nehéz, hogy folyamatosan változik az autónak az egyensúlya edzésről edzésre.”

Ezért arra jutott, hogy „kicsit jobban fekszik neki az F1” és ezért a Ferrari és a Haas is pozitív színben látja őt: „Úgy érzem, hogy az F1-es szereplésem sokat nyom a latba. Nem lehet a mögé bújnom, hogy az F2-s autót ma is egy kicsit nehéz megszokni. Emiatt egy kis kérdőjel marad az ember elméjében.”

Bearman egyetlen idei dobogós helye az osztrák sprintversenyről van, ami ritka napsugarat jelent egy amúgy borús szezonban. Ráadásul öt nappal azelőtt történt, hogy bejelentették a Haashoz való igazolását.

„Jobbkor nem is jöhetett volna, őszintén. Továbbra is gyenge az F2-es szezonom, vasárnap meghibásodott a motor, szóval úgy éreztem, mindez a kemény munka mehet a klotyóba. De akkor is jókor jött, nem csak a Forma-1-es esélyeimet illetően, de a csapatnak is, mert a Formula 2-ben kellett már egy jó eredmény, hogy motiváltabbak legyünk és ez mindenkinek adott egy löketet.”

Bearman ezután Charles Leclerc nyomában járva szeretné elérni, hogy már második idényében bemutatkozhasson a Scuderiánál: „Remélem, sikerül, az lenne az álom. De nem igazán az én kezeimben van ez, a legtöbb, amit tehetek, hogy a lehető legjobban teljesítek.”