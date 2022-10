Ez után érezte úgy Verstappen, hogy meg fogja nyerni a bajnokságot

Verstappen stílusosan, idei 12. sikerével biztosította be második világbajnoki címét. Ugyan a szezon első felében még Leclerc is vezette a pontversenyt, hamar fordult a kocka, a holland pedig végül domináns teljesítménnyel utasított maga mögé mindenkit.

Pedig a Francia Nagydíjra még úgy érkezett meg a mezőny, hogy előtte Leclerc be tudta húzni az osztrák viadalt, és némileg közelebb került Red Bull-os ellenfeléhez. A Paul Ricard-on azonban a ferraris pilóta vezető helyről csúszott ki már a futam első harmadában, Verstappen pedig ismét győzni tudott, így a kettejük közti különbség 63 pontra duzzadt.

A szuzukai ünneplést követően a most már kétszeres bajnok elmondta, hogy több olyan pillanat is volt az év során, amikor úgy érezte, jók az esélyei a címvédésre, de azt is felfedte, hogy a francia futam után kezdett magabiztosabbá válni, hogy valóban jó úton jár.

„A pillanat, amikor azt gondoltam, meg fogjuk nyerni, azt hiszem Paul Ricard után volt, hiszen az előny jelentősen megnőtt. Az autónk is versenyképes volt. Tudtam, hogy a következő futamok is közel lehetnek, de már olyan előnyünk volt, amelyről azt gondoltam, nem lehet többé leadni.”

A franciaországi sikere ráadásul egy ötversenyes győzelmi széria első állomása volt Verstappen számára, amivel pedig lényegében végleg eldöntötte a 2022-es szezont, és egyértelművé vált, hogy a Red Bull autója is a Ferrari fölé nőtt.

Ami pedig a bajnoki sikerig vezető legnagyobb pillanatot illeti, Verstappen a Belga Nagydíjon aratott győzelmét emelte ki, hiszen ott a 14. pozícióból is simán és magabiztosan lett első. „Spát kell választanom, mert az totális dominancia volt.”

„Az ilyen hétvégék pedig nagyon ritkán fordulnak elő. Amikor pedig hazaértem aznap este, akkor kezdtem el reflektálni a történésekre. Akkor jössz rá, hogy ez most valami őrületes és különleges volt.”

