Ez történt valójában Perez és Ocon között – nincs büntetés

Az imolai első szabadedzést az F1 közvetítésének technikai hibái jellemezték, ennek keretein belül pedig se a csapatrádiózást nem hallottuk, de ami még bosszantóbb, hogy az autók belső kamerás felvételeit sem láthattuk.

A Perez-Ocon eset megértéshez pont erre lett volna szükségünk, de a sérülések mivoltából is lehetett már következtetni arra, mi történt: a mexikói éppen kívülről ment volna el a francia versenyző mellett, és összeért az Alpine jobb első, és a Red Bull bal hátsó kereke.

A meghallgatás során pedig pontosan erre derült fény:

„Ocon lelassított az 5-ös kanyar előtt, hogy elengedje Perezt, ennek érdekében pedig belülre húzódott. Perez gyorskörön volt. A két autó egyszerre érte el a kanyarcsúcspontot, ahol minimális kontakt alakult ki közöttük” – áll a versenybírók közleményében.

Esteban Ocon, Alpine A521, gets out of his car after stopping Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„A két pilóta egyetértett abban, hogy nem sikerült megfelelően kommunikálniuk egymással a szándékaikat, ezen pedig nem segített az sem, hogy a versenyzők egyáltalán nem, vagy csak limitált módon tartották a kapcsolatot a csapattal a folyamatos technikai hibák miatt. A pilóták megegyeztek abban is, hogy nincs felelőse az esetnek.”

A technikai problémák egyébként azt is jelentették, hogy a csapatok a bokszutca falán csak a saját adataikat láthatták, azokat nem tudták összehasonlítani más csapatokéval, árulta el a Williams vezérigazgatója, Jost Capito, illetve Mattia Binotto is arról számolt be, hogy szinte egyáltalán nem tudták rádión tartani a kapcsolatot a versenyzőikkel.

