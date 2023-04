Ez sokkolta leginkább Mick Schumachert a tartalékpilótai szerepkörben

Schumacher a Forma-1 2022-es szezonjának lezárásakor csatlakozott a Mercedeshez, miután a Haas két évet követően megvált tőle. A 24 éves versenyző a 2023-as idény első futamain a pályán volt és készen áll arra, hogy szükség esetén a W14-esbe üljön.

Azonban a szimulátorban is van munkája az autó fejlesztésének segítésével, amelyre szükség is van, mivel a W14-es eléggé elmarad az élmenők tempójától. Annak ellenére, hogy csak három versenyen van túl új csapatánál, a Mercedes weboldalára írt „naplójában” Schumacher elárulta, úgy érzi, már most hasznos tapasztalatokat szerzett:

„Bámulatos dolog volt Lewisszal és George-dzsal együtt dolgozni. Érdekes időszak ez a számomra, mert két nagyszerű pilótát figyelhetek és lehetek az ő kollégájuk, erre pedig nem mindig van lehetősége az embernek.”

„Rengeteget tanultam arról, hogy hogyan érdemes megközelíteni a versenyhétvégéket. Úgy érzem, már most rengeteg tudást szedtem össze. Nem gondoltam volna előre, hogy ilyen kevés idő után ennyi mindent fogok megtanulni.”

Schumacher a mérnökökkel való megbeszéléseken is jelen van és meglepetten tapasztalta, micsoda mennyiségű kommunikáció folyik a csapaton belül: „Pilótaként általában nem hallod, mikről beszélnek a mérnökök, amíg a pályán vagy, szóval nagyon érdekes volt belehallgatni az értekezletekbe.”

„Eléggé sokkolt Bahreinben, nem vártam, hogy ennyi beszélgetés megy közöttük. Nem tudja az ember, miről marad le, amíg meg nem tapasztalja. Az tetszik különösen abban, hogy mérnökökkel dolgozom, hogy ők valóban hallgatnak az emberre, itt számít a véleményed és számomra az is fontos érzelmi szempontból, hogy hányan dolgoznak itt még abból a korszakból, amikor apám is versenyzett.”

