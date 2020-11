Ez okozta a bakit a Red Bullnál Verstappen első szárnyánál

A holland volt az egyik nagy esélyese az isztambuli futamnak, miután dominálta az edzéseket, az időmérőn pedig az első sorba kvalifikált.

Miután visszaverekedte magát a gyenge rajtja után az élmezőnybe, minden rosszra fordult, amikor az általa kért változtatások az első szárnyon nem a tervek szerint alakultak.

Miközben az első szárnyon állítottak, hogy jobb legyen az autó egyensúlya, az egyik oldali szárnylapok végül hét fokkal eltérő helyzetbe kerültek a másik oldalhoz képest, ez pedig kibillentette az autót, amely nem volt egyenletesen vezethető.

Amikor arról mesélt, hogy mi történt, Verstappen elmondta, hogy az új első szárnyat, amelyet Törökországban használt, máshogy kell állítani, mint az előzőt. A szerszámot pont az ellenkező irányba kell forgatni, mint a korábbi megoldás esetében.

Aztán a bokszkiállás során az egyik szerelő valamiért a régi módszert használva állította át a szárny dőlésszögét, emiatt pedig az egész autó vezethetősége teljesen a feje tetejére állt.

„Félreértés volt. A futam előtt elmondták nekünk, hogy mit kell csinálni, mivel ezt az ellenkező irányba kell forgatni, mint az összes eddigi szárnyelemet. A futam során pedig ennek magyarázata során valami félrement, azt hiszem.”

Annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő megint, a Red Bull már meg is oldotta a problémát, és most már ugyanúgy kell állítani a dőlésszöget, mint korábban. „Nem fog újra megesni, mivel a szárny hasonlóan működik most már, és ugyanúgy kell elforgatni a szerszámot.”

„Törökországban viszont csak egyetlen új szárnyunk volt, amelyről azt gondoltam, hogy jobban muzsikál azon a hétvégén, szóval azt akartam használni a továbbiakban. Ez a szárny viszont más volt. Így hát valami félrement az állítása közben” – magyarázta a holland.

