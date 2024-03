„Ez nem tetszik neki” – Jos Verstappen ismét a Red Bull-botrányról nyilatkozott

Miközben a pályán egyelőre minden simán megy a Red Bullnak, hiszen az első két hétvégén kettős győzelmet ünnepelhettek, addig a pályán kívül már egészen más a helyzet, és a sajtó jóformán csak tőlük és a Christian Horner körül kialakult ügytől hangos.

A lezárás pedig továbbra is igen távolinak tűnik, hiszen nemrég derült ki, hogy a Horner ellen eredetileg panaszt tevő női alkalmazott az FIA-hoz fordult segítségért, és a csapat döntése ellen is, miszerint felfüggesztették őt, fellebbezett.

Az egész szituációba eközben Max Verstappen is belekeveredett, miután édesapja elmondta, hogy ha Horner marad a csapatfőnök, akkor az egész istálló szétszakadhat, és könnyen meglehet, hogy fia is távozni fog. És akkor ehhez jön még hozzá, hogy Helmut Marko tanácsadó jövője sem volt biztos a csapatnál, Verstappen pedig többször elmondta, hogy csak akkor tudja elképzelni a folytatást a bikásoknál, ha Marko is marad.

A háromszoros világbajnok versenyzőről pedig jól tudható, hogy legtöbbször kizárólag a vezetésre szeret koncentrálni, és egyáltalán nem érdeklik őt a politikai dolgok és egyéb csatározások. Ettől függetlenül ez a mostani botrány az ő figyelmét is eltereli.

„Ez is a része, de közben az is fontos, hogy csillapodjanak a kedélyek” – nyilatkozta idősebb Verstappen a Sporzának a Red Bullnál látszólag meglévő hatalmi harcokról. „Fontos lenne, hogy ismét nyugalom uralkodjon az istállónál, de figyelembe véve a körülményeket, ez még időbe fog telni.”

„Túl sokat nem mondhatok róla. Remélhetőleg nemsokára ismét csak a versenyzésre koncentrálhatnak majd, mert erről kéne szólnia az egésznek. A legfontosabb viszont az, hogy ő [Verstappen] továbbra is nyer. Az autó remekül teljesít, a mérnökök és közte pedig nincs semmilyen probléma.”

„Bár Max részben ki tudja zárni a külső dolgokat, de így is sok kérdést kap ezzel kapcsolatban. Ez nem tetszik neki, de ez is része a Forma–1-nek” – vélekedett Jos, aki azért egy-két nyilatkozatával maga is rendesen hozzájárult ahhoz, hogy az ügy még nagyobb figyelmet kapjon.

Toto Wolff eközben egy másik témában ugyan, de elmondta, hogy nem fog ugyanabba a csapdába esni, mint anno Horner.