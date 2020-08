Ez nem a megfelelő idő Hamilton új szerződésére

A Mercedes csütörtökön jelentette be, hogy Valtteri Bottas a 2021-es szezonban is a csapatot fogja erősíteni, miután a tárgyalások simán zajlottak a két fél között. A hatszoros világbajnok csapattárs viszont még nem véglegesítette új szerződését, de szinte biztosra vehető, hogy az egyezség előbb-utóbb létrejön.

Hamilton nem tudott újabb információkkal szolgálni a szerződéshosszabbításáról, és úgy érzi, hogy most nincs itt az ideje a Mercedesszel való tárgyalások megkezdésének, ha figyelembe vesszük a koronavírus-járványt követő globális helyzetet.

„Őszintén szólva ez nem a megfelelő idő arra, hogy leüljünk beszélgetni erről” – mondta Hamilton. „Ha belegondolunk, hogy hány ember veszítette el az állását és hányan munkanélküliek, egy nagy szerződés megtárgyalása most nem tűnik a legégetőbb dolognak ebben a pillanatban.”

A brit persze folytatni szeretné a sikeres együttműködést, és nem lenne túl nehéz számukra, hogy leüljenek átbeszélni a szerződés részleteit, most azonban nem érzi szükségét ennek, ezért még várnia kell a nagyközönségnek a bejelentésre.

Hamilton az F1 egyik vezető hangja, ha a faji megkülönböztetés és a rasszizmus elleni küzdelemről van szó, és felszólította a sportág vezetőit is, hogy tegyenek a diverzitásért. Részben miatta is történt, hogy a Mercedes autói idénre fekete festést kaptak, amely része a márka rasszizmus ellenes kampányának.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, on the grid with his engineer

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images