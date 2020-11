Ez lepte meg a legjobban Cunodát

A teszt tovább erősíti azokat a pletykákat, melyek szerint jövőre Juki Cunoda veheti hát Daniil Kvjat helyét a csapatnál.

Cunoda 300 km-t tett meg a 2018-as Toro Rosso volánja mögött, ami segíti őt az F1-es induláshoz szükséges szuperlicenc megszerzésében. A japán versenyzőnek a legjobb 5 között kell zárnia az F2 idei szezonját ahhoz, hogy 2021-re megkapja az engedélyt.

Első F1-es tesztje kapcsán a japán elmondta, hogy bár az autó vezetése könnyebb volt a vártnál, fizikailag nem számított ekkora kihívásra.

„A vezetés könnyebb volt, a fizikai igénybevétel azonban nehezebb” – mondta Cunoda. „Azt gondoltam, kevésbé lesz megerőltető fizikailag, különösen a nyaki részen. Az F2-ben való vezetés nem igazán terheli meg a nyakamat, ami egyébként igen erős.”

„A mai F1-es teszt során éreztem a terhelést, különösen a féktávokon. A lassulás okozta erőhatás nagyobb, mint vártam. Sokat kell edzenem a következő F1-es tesztem előtt.”

Cunoda azt is elmondta, hogy az F1-es autó jókora előrelépés ahhoz a szinthez képest, mint amihez az F2-ben hozzászokott. A japán idén első évét teljesíti a kategóriában, ahol már két győzelemmel büszkélkedhet, és jelenleg a tabella harmadik helyén áll.

„Miután a gázra léptem, azonnal éreztem a hatalmas motorerőt, amihez hasonló nincs az F2-ben” – mondta Cunoda.

Yuki Tsunoda, Carlin Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Az erőhatás nagyobb, mint ahogy azt elképzeltem, még esőben és az ismerkedési fázis során is.”

„A teljesítmény még esőben is nagyobb volt, mint száraz körülmények között az F2-ben. Ez lepett meg a leginkább a mai nap során.”

Cunoda korábban csak a Red Bull szimulátorában kapott lehetőséget arra, hogy megismerkedjen a bonyolult F1-es kormánnyal, valamint az autó beállításának módjait próbálgassa. A japán elégedett volt azzal az előrelépéssel, amit ezen a téren elért.

„A korábbi szimulátorozás sokat segített abban, hogy ma gyorsabban felvegyem a ritmust. A teszt végére kiegyensúlyozottan tudtam gyors köröket autózni” – értékelte Cunoda.

„A versenyszimuláció során konstans köröket autóztam annak ellenére, hogy folyamatosan állítgatnom kellett a kormányon, szinte minden kanyarban. Komoly fejlődést értem ma el.”

Cunoda jó eséllyel hamarosan egy pénteki első szabadedzésen F1-es hétvégén is bemutatkozhat az AlphaTauri színeiben. Emellett az is biztos, hogy a japán év végén Abu Dhabiban, a fiatal versenyzők tesztjén is autóba ül.

