Ez lehetne a megoldás az időmérős feltartásokra?

Az ilyen gondok szinte folyamatos beszédtémát jelentenek az F1-ben, hiszen majdnem minden hétvégén látni, hogy valakit a gyorskörén tartanak fel. Legutóbb Ausztriában Fernando Alonso járt pórul, amikor Sebastian Vettel állta útját az utolsó kanyarnál.

A spanyol emiatt végül nem is tudott a Q3-ba jutni, Vettelt pedig rajtbüntetéssel sújtották. A négyszeres bajnok azonban azért is volt kénytelen jelentősen lassítani az utolsó szektorban, mert előtte többen is majdnem megálltak, miközben a körük megkezdésére készültek.

A korábban a Jordan és a Stewart F1-es autóit tervező Anderson szerint jó megoldás lehetne a maximális szektoridő bevezetése. „Ez lehetne minden egyes autó saját szektorideje, de lehetne egy középmezőnybeli autóé is, nem a leggyorsabbé, hogy például a Haasoknak ne kelljen padlógázzal menni a kivezető körükön.”

„Fontos viszont, hogy szektorokról legyen szó, ne egy teljes körről, mert akkor a pilóták csak megnyomnák az elejét, az utolsó kanyarokban pedig ugyanúgy lassítanának. Az olyan helyeken, mint Silverstone, ott rendben van, mert nyitott a pálya, de Ausztriában ez egyenesen veszélyes” – írta Anderson a The Race-en.

„A maximum idő lehetne mondjuk 107 százaléka a megadott szektoridőnek, mert ezt a szabályt a versenyen való indulás esetében is alkalmazzák. Ennek ellenére persze bármilyen számot lehetne használni, a lényeg, hogy rendesen kidolgozzák.”

„Egy ilyen szabály révén drámaian csökkenne azon autók száma, akik szinte már megállnak a gyorskörük megkezdése előtt, ráadásul megakadályozná, hogy a pilóták lassan guruljanak a versenyíven a bevezető körükön vagy egy hűtőkör alkalmával.”

A Red Bull Ringen a másik komoly beszédtémát Lando Norris és Sergio Perez büntetései jelentették. Anderson is azok táborát erősíti, akik szerint túlságosan is szigorúak voltak a bírák. Érzése szerint a sportnak elnézőbbnek kéne lennie.

„Azokat leszámítva, akik előnyt szereztek mások büntetéséből, nem hiszem, hogy bárki más egyetért a rajtrácson a büntetések kiosztásával. Az FIA-nak tiszta lapot kéne kezdenie, minden precedenst elfelejteni, és beleegyezni abba, hogy az összeérés még a versenyzés része.”

