„Ez baromság” – mondja a korábbi F1-es pilóta a Vettellel kapcsolatos összeesküvés-elméletről

Surer egyáltalán nem gondolja úgy, hogy csak azért szerződtette volna az Aston Martin Vettelt, hogy Lance Stroll tehetségét és imidzsét próbálják vele csinosítgatni. „Vettel túlságosan is drága egy ilyen igazoláshoz” – mondja a Formel1.de Youtube-videójában.

Nemrég a korábbi Red Bull-pilóták, Mark Webber és David Coulthard egyfajta összeesküvés-elméletet indítottak el azzal, hogy szerintük Lawrence Stroll lényegében csak azért igazolta le a küszködő Vettelt, hogy ezzel jobb színben tüntesse fel fiát, ha legyőz egy négyszeres világbajnokot.

„Egy üzletember azonban nem tesz ilyet” – meg van róla győződve Surer. „Vettel olyasvalaki, aki segíteni tud az autó jobbá tételében. Ezt a Red Bullnál is bizonyította, amikor segített a csapatnak győztes masinát építeni. Tudja, hogyan megy ez. Szerintem erre támaszkodnak az Astonnál, és nem arra, hogy Stroll jó színben tűnjön föl.”

„Stroll gyors, van tehetsége. Még akkor, ha az apja rengeteg pénzt költött a karrierjére. Meg kell neki adni az elismerést: tényleg gyors. Ezért sem lesz könnyű Vettelnek legyőznie őt. Csak azért megvenni viszont Vettelt, hogy megmutassák, Stroll mennyire jó, ez baromság” – mondja Surer.

Coulthard szerint talán ez az egész arra megy ki, hogy az Aston Martin, de vele együtt Lance Stroll márkáját is felépítsék.

Mások szerint azonban idősebb Stroll kétféle oldalról közelíti meg a helyzetet: ha Vettel újra belelendül, az jót tesz az Aston projektjének, ha meg nem, akkor legalább a fia jól jár vele, amikor legyőzi őt.

Legyen szó bármelyik forgatókönyvről, Vettelt máris sokan kritizálják az első futamon nyújtott teljesítménye miatt. Nemrég még a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto is odaszúrt neki azzal, hogy elmondta, idén már mindkét pilótájukra támaszkodhatnak. Ezzel nyilván azt akarta mondani, hogy tavaly ez nem így volt.

Surer ezt is egy kissé igazságtalannak érzi Binotto részéről. „Tavaly a Ferrarit nagyon-nagyon nehéz volt vezetni. Néha még Leclerc is megforgott vele az edzéseken, bár összességében jobban kezelte, mint Vettel. Most már viszont sokkal jobban viselkedik az autó, ahogyan azt látni lehet, kiszámíthatóbb. Ezért sem tűnik fairnek az összehasonlítás.”

