Ez az egy lépés lehet Toto Wolff számára a nyitja Verstappen leigazolásának

Adrian Newey több mint 19 év után, 2025 elején fogja otthagyni a Red Bull csapatát, az azonban, hogy hol folytatja, még kérdéses – sajtóértesülések szerint már alá is írt a Ferrarihoz. Amikor az eredeti bejelentés megtörtént, sokan úgy vélték, ez Verstappen jövőjére is hatással lehet, azzal indokolva ezt, hogy megunhatja a csapaton belüli harcokat és továbbállhat.

A Mercedes csapatfőnöke, Wolff, egyből bejelentkezett Verstappenért, akit a Ferrariba tartó Lewis Hamilton helyén látna szívesen, de egyelőre úgy tűnik, hogy a holland marad, ahol van és Andrea Kimi Antonelli kerülhet a Mercedesbe.

A Bildnek nyilatkozó egykori pilóta, Gerhard Berger úgy érzi azonban, ha Newey-t el tudják csábítani, akkor Verstappent is sikerülhet: „Minden csapatnak kötelező megpróbálnia megszerezni. Ha a Mercedest választja, Verstappen egy pillanat alatt átigazolna. Newey egy igazi zseni, ahol ő van, ott garantált a siker.”

„Ezt az elmúlt 25 évben bebizonyította. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy a Ferrarinál köt ki. Ha ez így lesz, az új sikersorozat kezdete lehet a csapatfőnök, Frederic Vasseurrel, Newey-val, Charles Leclerc-rel és Hamiltonnal. Szerintem ezt a kombinációt nagyon nehéz lesz megverni.”

Bár Verstappen jövője a Red Bullnál nem kötődik Newey-hoz, egy másik befolyásos figurához igen, Szaúd-Arábiában a holland egyértelmű jelét adta annak, hogy ha a sportszakmai tanácsadót eltávolítják a posztjáról, elhagyhatja a csapatot.

Mivel Marko 81 évesen akár a nyugdíjba is vonulhatna, a volt Ferrari, McLaren és Benetton-pilóta, Berger úgy látja, nélküle és a csapat formahanyatlásával Verstappen is távozhat majd: „Max egyértelműen gondolkodik most azon, hogy mehetnek majd a dolgok a mentora, Helmut Marko és a műszaki guru Newey nélkül.”

„Jelenleg egyértelműen a Red Bull a legjobb megoldás, de amint lehetősége lesz rá, Max nehéz döntést fog hozni a jobb opció érdekében. Ha rájön, hogy kezd gyengülni az autója és máshol lát lehetőséget, akkor le fog csapni rá. A teljesítmény hajtja.”

„A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nagyon teper érte, de Max tudja, hogy az ő ereje nem lesz képes arra, hogy a Mercedest a jelenlegi helyzetéből ismét a győzelem útjára vezesse őket. Az autó egyszerűen nem elég gyors és ez a műszaki részleg hibája. Toto Wolff ambícióit ismerve azonban ki fogja őket húzni a csávából.”