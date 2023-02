Amit a Ford megadhat a Red Bullnak, de a Porsche nem

A Red Bull New Yorkban indítja 2023-as szezonját, egy puccos eseményen bemutatva új autójuk festését, de nem csak ezért ugrottak át az Atlanti-óceánon: bejelentették stratégiai együttműködésüket is a Forddal.

A Szabadság-szobor árnyékában az energiaital-gyártó egy régi partnerrel köt újra egyezséget, de a két cég szerint harmadszorra pont azért fog köztük működni a dolog, mert az egységük magját pontosan a szabadság alkotja.

Nyolc hónapja persze még messze nem így álltak a dolgok, akkor éppen egy, a Porschéval való együttműködésről szóló sajtóközleményen dolgoztak a jogászok, amit az Osztrák Nagydíjon, a csapat hazai futamán tettek volna nyilvánossá, de végül a vázlatok között maradt.

Egyre nőttek az aggályok ugyanis, hogy Christian Horner és társai nem kapnák meg így azt a fajta autonómiát, amivel fenn tudnák tartani a Max Verstappennek két, a csapatnak pedig egy bajnoki címet hozó struktúrát. Szeptemberben össze is omlottak a tárgyalások, Horner azt így kommentálta:

„A Red Bull mindig is egy független csapat volt. Ez az egyik erősségünk, a gerince annak, amit elértünk és emiatt tudunk gyorsan alkalmazkodni. Ez a lényegünk része. Nem egy cégszerűen működő szervezet vagyunk és ez az egyik legnagyobb erősségünk, a jövőben is alapfeltétel lesz.”

Ezt akkor mondta, amikor az akkor alapított Red Bull Powertrains részleg elkezdett dolgozni a 2026-os motoron, Dietrich Mateschitznek, a Red Bull társalapítójának pedig romlani kezdett az állapota. Mindig is az volt a cél, hogy egy komoly befektetőt vonzzanak be, így került képbe a Honda és később a Ford – mely most már hivatalossá is vált.

A Ford a Red Bull minden előírását teljesíti és ez fordítva is igaz. A Forma-1 népszerűsége a Netflixnek hála világszerte kilőtt, az amerikai piacra is betört, így idén már három nagydíj is lesz az USA-ban. Ezért szeretne az Andretti Autosport is csatlakozni és ez győzte meg a General Motorst is, nem csoda, hogy a rivális Ford is bele akar kóstolni.

A Forma-1 2030-ra nettó zéróra csökkentené szén-dioxidkibocsátását, ami segíthet a detroiti gyártónak, mely maga is szintén szeretne a fenntarthatóság útjára lépni, pillanatnyilag két tonna feletti elektromos teherautókkal.

2026-tól a sorozatban nagyobb szerepet kapnak a zöld üzemanyagok, a hibrid hajtáslánc elektromos tagjai és ez mind segíthet a Fordnak ebben a küldetésben, nem beszélve a Forma-1-ben elért sikerek marketinghatásával, amire a Red Bull mellett minden esélyük megvan.

Az is fontos, amit a Ford ad a Red Bullnak: elsőként egy komoly összeget tartalmazó csekket írtak, de ez a Porschénál is megvolt, sőt, ők 50%-os tulajdonrészt is vásároltak volna. A Ford ennyit nem ad, ehelyett csak a motor fejlesztésébe fektet, cserébe logója ottfigyel majd a motorfedélen minden jövőbeni Red Bull-autón és a gyártó arcai is ott lesznek a csapat sajtótájékoztatóin.

Még több F1 hír: Tesztpilóta lett, mégis teszt nélkül maradhat Mick Schumacher

Cserébe Hornert és Helmut Markót nem teszik félre, ahogy azt a Porsche szerette volna. A Red Bull nem akarja felesleges bürokráciával lassítani a csapat ügyintézését, márpedig ez az, amivel fel tudták venni a harcot a Mercedesszel és a Ferrarival a 2010-es évek eleje óta.

A Fordtól nem idegen ez a fajta berendezkedés, például a WRC-ben a Malcolm Wilson nevével fémjelzett M-Sportot támogatják, akiknek autóin szintén ott vannak a Red Bull-logók. A fejlesztés a csapat dolga és nem Amerika legnagyobb autógyártójáé, és ezzel ők maximálisan elégedettek, ha az eredménye sikeres.

Pont ez az, amire a Red Bull vágyik. A Porsche hozzáállása teljesen helyén való a Forma-1-ben, de ebben az esetben nem volt kompatibilis a csapat elképzeléseivel. Persze a Fordnak is lesz valamennyi beleszólása a dolgokba, de sokkal kevésbé szólnak bele a dolgokba, mint a stuttgartiak akartak. Ahol a Fordnak van tapasztalata releváns technológiával, fogunk hallani felőlük.

Ez nem jelenti azért azt, hogy a Ford elköveti korábbi hibáit, például a 2000-es években, ahol a Red Bull elődjeként ismert, Jaguarnak nevezett csapat detroiti főhadiszállásának könyvelői nem igazán értették, miért küldenek milliókat egy bizonyos E. Irvine-nak.

Két évtizeddel később a Ford elnök-vezérigazgatója, Jim Farley Goodwoodban maga vezette GT40-ét. Ő ismeri ezt a közeget, a Forma-1 pedig már nem csak az európaiak kiváltsága, amit az amerikai gyártó alá tartozó luxusmárka népszerűsítésére használnak, mint a Cadillac készül erre. Ezúttal a vezetés rajta fogja tartani ujjait a projekt ütőerén, de megadva a hőn szabadságot a Red Bullnak.