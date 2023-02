Ez áll a McLaren rossz teljesítményének hátterében

A wokingi istálló már a bemutató után elismerte, hogy az MCL60-as most még nincs azon a szinten, ahol tartania kéne, ez pedig most látszólag a bahreini teszten is megmutatkozik. Ennek fényében azt sem tudják, hol lesznek a jövő heti szezonnyitón, de remélik, hogy az Azerbajdzsánra tervezett fejlesztések javítanak majd a helyzetükön.

Zak Brown már a pénteki nap korábbi szakaszában arról beszélt, hogy lemaradtak a fejlesztéssel, most pedig Andrea Stella csapatfőnök abba is betekintést adott, hogy mi ment félre náluk.

„Tavaly egyértelmű céljaink voltak a fejlesztés terén, melyek az aerodinamikai hatékonyságra fókuszáltak. Emellett a gumik jobb kihasználása és az egyensúly javítása is a listánkon volt. A valóság pedig az, hogy ezek közül a legtöbbet elértük. Egyedül az aerodinamikai hatékonyságnál nem tartunk ott, ahol szeretnénk” – magyarázta Stella.

A McLaren autója tehát túl nagy légellenállású, ami miatt kisebb szárnyakkal kell menniük, de ez meg a kanyarokban rontja a leszorítóerőt. A teszten mutatott formájuk ennek fényében nem is érte őket sokként, mivel a gyárban is hasonló adatokat láttak az utóbbi hetekben. „Azok alapján, amit az első két napon láttam, a teljesítményünk nagyjából olyan, mint amire számítottam. Nincsenek meglepetések.”

„Az adatok megegyeznek aerodinamikai szempontból. Tudjuk, hogy sok munka vár ránk. A szezon viszont hosszú, és sok változás lehet még az erősorrendben. Ahogy pedig már mondtam, jönni fognak majd az újítások. Most erre fókuszálunk. Az elején ezért realistának kell lennünk. A szezon egésze szempontjából viszont optimisták vagyunk.”

Ami pedig az első futamos lehetőségeiket illeti, az új csapatvezető szerint a középmezőny szorossága miatt előfordulhat, hogy már a Q1-ben kiesnek, ahogyan az is, hogy bejutnak a Q3-ba. Hogy végül melyik valósul meg ezek közül, azt még ő sem tudja megmondani, a McLaren mindenesetre egyelőre nem mutat jó formát Bahreinben.

