Ez a pilóta nyűgözte le leginkább az Aston Martin és az Alpine volt csapatvezetőjét

Szafnauernek a tavalyi nyári szünet előtt kellett távoznia az Alpine csapatvezetői székéből, és azóta nem láthattuk őt másik F1-es istállónál. Hogy valamilyen formában vissza fog-e még térni a királykategóriába, azt most még nem tudni, mindenesetre több érdekes témát is érintett, és pár dolog kapcsán úgymond ki is tálalt.

Szó volt például arról, az Alpine hogyan nem teljesítette a neki tett ígéreteket, vagy hogy a franciák miként próbálták őt bűnbaknak beállítani az Oscar Piastri szerződéses helyzete körül 2022-ben kialakult botrány esetében.

A podcast epizód végén azonban szó esett a versenyzőkről is, és a romániai születésű amerikait megkérdezték arról, ki volt a legjobb pilóta, akivel valaha dolgozhatott. Szafnauer a négyszeres világbajnokot, Sebastian Vettelt emelte ki, akivel az Aston Martinnál dolgoztak együtt.

„Amit a leginkább értékelek benne, az a rendíthetetlen munkamorálja. Emellett rendkívül versengő szellemiség is volt, akiben ott lobogott az a belső tűz.” Ennek kapcsán egy példát is felhozott: „Mindig tudni akarta a mérnököktől, hogy a célegyenes melyik része tapad a legjobban. A gumimérnökünknek ezért több helyen is méréseket kellett végeznie az aszfalton.”

„Egy esetleges újraindításnál ott kezdett volna gyorsítani, ami előnyt jelentett volna számára a többiekkel szemben.” Erre persze nem igazán került sor az Astonnál, hiszen Vettel nem sűrűn vezetett futamot. „Annak a valószínűsége, hogy az újraindításnál mi állunk az élen, nem volt túl magas. Őt azonban ez nem érdekelte. Akkor is tudni akarta, hátha. Egyszerűen minden követ megmozgatott.”