Ez a pilóta már „tudja”, hogy mennie kell a „buta hibák” miatt – Montoya

Sargeantnek tavaly egyetlen pontot sikerült szereznie az F1-ben, és azt is azért, mert az Amerikai Nagydíjon két versenyzőt is kizártak. Már akkor is rezgett alatta a léc, de James Vowles csapatfőnök végül még egy évre lehetőséget biztosított számára.

Neki azonban eddig nem igazán sikerült javulnia 2024-ben, és továbbra is sokszor követ el ki nem kényszerített, szükségtelennek tűnő hibákat. Az utóbbi hetekben pedig egyre hangosabbá váltak azok a hangok, hogy Carlos Sainz érkezhet a csapathoz, és mivel Alex Albonnak hosszabb távú szerződése van, így egyértelmű, kinek kéne távoznia.

„Már tudja, bár hivatalosan még nem mondták meg neki, hogy nem maradhat a csapatnál. Amikor majd eljön a pillanat, akkor megköszönik neki az együttműködést, megkapta a lehetőséget, de nem tudott vele élni. Onnantól kezdve viszont már megnyugodhat, és több figyelmet fordíthat a jövőjére” – mondta Montoya a W Radio Colombiának.

„Logan sokkal nyugodtabb lesz ezek után, hiszen nem kell majd harcolnia az üléséért, de persze nehéz dolga lesz, ha a Forma–1-ben akar maradni.” A kolumbiai szerint Sargeantnek már most nézelődnie kéne az F1-en kívül.

„Én a helyében mindenkivel felvenném a kapcsolatot, hogy lássam, van-e érdeklődés más csapat irányából. Emellett viszont elkezdeném figyelni az IndyCart, a WEC-et és más lehetőségeket is a következő szezonra. Nehéz időket élt meg és nem volt könnyű dolga. Ha megnézzük a teljesítményét az F3-ban és az F2-ben, ott nagyon jól ment.”

„Azért is szomorú ez, mert ha megkérdezzük Albont, ő azt fogja mondani, hogy Sargeant igazán gyors, jól megy, csak sok buta hibát vét.” Ami pedig az utódját illeti, Montoya is amondó, hogy Sainz lesz a befutó.

„Carlos vélhetően a Williamshez fog menni. Jelenleg jobb lehetőséget kínálnak, mint az Audi. Ők sokat szenvedtek az elmúlt években, de már folyik az újjáépítés és felfelé ível a pályájuk. A jövőben sokkal jobb csapattá válhatnak. Évről évre fejlődnek” – mondta korábbi munkaadója kapcsán Montoya.

Albon éppen nemrég beszélt arról, hogy szerinte 2026 jelentheti a nagy áttörési lehetőséget számukra, így hajlandó lenne érte feláldozni a következő idényt.