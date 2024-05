Ez a nyolc legfontosabb változás a Ferrari autóján Imolára

A csapat azért tett így, hogy elég idejük legyen minden gyermekbetegséget megfigyelni az elég tetemes változtatáson, mely nem csak az autó aerodinamikai teljesítményét, de a motor és annak kellékeinek hűtését is teljesen átalakítja.

Egy ilyen jelentős csomag kifejlesztéséhez, előkészítéséhez és legyártásához sok idő szükségeltetik és a csapat egyértelműen folyamatosan azon volt, hogy mire Európába ér a mezőny, meglegyenek a fejlesztések.

A döntés mögötti logikához hozzájárulhatott, hogy az előző két verseny sprintfutam volt, ahol csupán egyetlen szabadedzés lett volna felmérni az autó viselkedésének változásait és megtalálni az új alkatrészek megfelelő beállításait az élesben való bemutatkozásuk előtt.

Ferrari SF-24 side Imola comparison (numbered) Fotót készítette: Giorgio Piola

A legegyértelműbb újítás az SF-24-en az oldaldoboz légbeömlőjének előrenyúló felső széle (A képen 1-essel jelölve), mely a Red Bull nyomdokaiba lépést sugallja, bár más csapatok is elsajátították. A Ferrari esetében az új, vízszintes nyílást összekötötték a váz melletti függőlegessel (3-as pont), így egy P-alakú légbeömlőt hozva létre az Alpine és a Mercedes nyomán.

Ennek eredményeként eltűnt a nyílás a cockpit és a glória mellől, itt pedig a lemezek is megváltoztak (4-es gomb), inkább egy kobra nyakára hasonlítanak elölnézetből. Ez a váltás az oldaldoboz alatti rés magasságát is megváltoztatja, több hely van ideterelni az autó vége felé és körül zúgó légáramlatokat, még ha ez azt is jelenti, hogy így ebbe a területbe került a légbeömlő.

Ennek következményeként az itteni felületeket optimalizálva módosíthatták az áramlatok útját az autó vége felé, a csípővonal megváltoztatása is egy elég komoly része tehát a csomagnak (2-es pont). A felül kinyúló oldaldoboz azt jelenti, hogy a tetejénél nem zavar be többé a glória melletti légbeömlő, tehát itt jobb minőségű áramlatokkal lehet dolgozni.

Az oldaldoboz kialakításának és a hűtésben való szerepének megváltoztatásával a motorvédő lemez és az itteni hűtők kivezetése is módosult, egy, a Japánban használthoz hasonló, de nagyobb nyílás fogja itt kivezetni a motortérből a meleg levegőt, legalábbis a Fioranóban látottak alapján (7-es pont).

Emellett a padlólemez felületén is vannak finomított részletek, melyek jelzik, hogy az SF-24 alatt is sok munka zajlott. A padlólemez széli szárny felgöngyölt része (5-ös pont) megváltozott, agresszívabb a dőlésszöge és az itteni lemezek is merészebbek lettek.

Hátrébb a szárny profilja tovább változott, míg a padlólemez szétválasztása körüli, a két részt a helyén tartó támasztékok sem a régiek, egy újabb patkó alakú pöcök került itt elő, mely a két szakasz jobb elkülönítését segíti.

Érdekes módon ezt az elrendezést 2023-ban már láthattuk (az alábbi képen balra), tehát úgy tűnik, a csapat egy olyan megoldást választott, aminek volt haszna korábban, de nem tudták teljesen kihasználni.

A hátsó szárny is módosult (8-as pont), mind a csúcsát, mind a szárnyvéglap kivágott részét megigazította a Ferrari, hogy a felső szárnylap fesztávolságát megnöveljék, valamint a csúcs körül keletkező örvényt módosítsák.

A csúcs már sokkal szögletesebb, nem felgöngyölt a vezérsíkhoz hasonlóan, így a két rész közé került támaszték sokkal rövidebb lett és a szárny közepéhez közelebb került. Ezek a változások a vezérsík hátsó szélének és a szárnyvéglap kivágott részét is felszabadítják kicsit, nagyobb szabadságot nyújtva a tervezőknek az alakjuk optimalizálásában.