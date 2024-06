Ez a legfájóbb emléke Alonsóval kapcsolatban a volt Ferrari-mérnöknek

Fernando Alonso 2007-ben, 2010-ben és 2012-ben is éppen, hogy lemaradt a bajnoki címről. Ha ezen években összesen 11 ponttal többet szerez, akkor egy ötszörös világbajnokról beszélnénk. A korábban a McLarennél és Red Bullnál is dolgozó, de elsősorban a Ferrariból ismert Nikolasz Tombazisz, aki most az FIA-nál felügyeli az együléses sorozatokat, a Beyond the Grid podcastban beszélt az időszakról, amikor a spanyol pilótával dolgozott együtt:

„Kétszer is olyan közel voltunk... Nagyon fájó, hogy nem tudtunk neki olyan autót adni, amivel bajnokságot tudott volna nyerni. Hiába volt nagyon közel, a Red Bull megvert minket. De a tehetsége alapján Fernandónak több bajnoki címet kellett volna nyernie.”

Alonso 42 évesen a mezőny legerősebb pilótája, Tombazisz szerint azonban megvan benne az, ami a harmadik címéhez szükséges. Mindenesetre ma is gyászolja az egy évtizeddel ezelőtt kihagyott lehetőségeket: „Ha kielemezzük ezeket az idényeket, látjuk az okait annak, miért nem voltunk elég jók. A kipufogórendszert elpuskáztuk.”

Akkoriban Tombazisz szerint sok vita zajlott a Ferrari motor és karosszériarészlege között a kipufogóról: „Sosem tudtunk olyan erős áramlást elérni a kipufogóban, mint más motorok. Ez akkoriban döntő volt a bajnokságban. Nincsenek miatta álmatlan éjszakáim, de vannak a pályafutásomból kulcstraumák, amik a mai napig bántanak. Abu-Dzabi az egyik közülük.”

Így követhetitek a TV-ben a Spanyol Nagydíjat.