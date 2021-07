Ez a Honda „új fegyvere”, így állnak a motorok egymáshoz képest

A hibrid-éra kezdete óta a Mercedes húzott be minden egyéni és konstruktőri bajnoki címet a Forma-1-ben, amihez nagyban hozzájárult az is, hogy a német istálló motorja kimagaslott a mezőnyből, most viszont a Honda nagyon közel került a Mercedeshez a német Auto Motor und Sport szerint.

Az AMuS azt írja az elemzésében, hogy a Honda „új fegyvere” a turbótöltő, amelynek elkészítésében a Honda sugárhajtómű-részlege is segédkezett, a Red Bull pedig úgy véli, a Mercedes már csak az MGU-H területén áll jobban a Hondánál, ezt leszámítva ugyanazon a szinten állnak.

A Honda pedig a második specifikációjú motorjának bevezetése, vagyis a Francia Nagydíj óta még gyorsabb lett az egyenesekben. Az AMuS szerint többek között azért tudták növelni a teljesítményüket, mert megbízhatóbb lett az erőforrásuk.

A Mercedes becslései szerint ez az előrelépés 13,6 lóerőt jelenthet, amit Pierre Gasly és Cunoda Júki autóinak összehasonlításával mértek le. A japán pilóta még Imolában megkapta idei második motorját, viszont az még egy Spec 1-es erőforrás volt, míg Gasly Franciaországban kapta meg a második motorját.

A teljesítménynövekedésnek pedig két oka lehet: vagy a Honda motorja gyengül a használat folyamán, vagy a Honda tud még több teljesítményt kihozni a motorból a megbízhatóság javulása miatt– valószínűleg mindkettő hozzájárul a dologhoz.

Az AMuS azzal zárja a cikkét, hogy a Renault 20-25, a Ferrari pedig 25-30 lóerőre lehet a Hondától. A francia gyártó teljesen új motorral készül 2022-re, a Ferrari pedig a felére tudta csökkenteni a hátrányát motorerő terén, és jó hangulatban készülnek arra, hogy teljesen behozzák a hátrányukat jövőre.

