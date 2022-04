Ez a felfüggesztés-trükk is hozzájárul a Ferrari kiváló tulajdonságaihoz

A 2022-es szabályváltozás minden csapatnak lehetőséget biztosítottak arra, hogy tiszta lappal vágjon neki a Forma-1 új korszakának, miután a kormányon kívül szinte egyetlen alkatrészt sem vittek át egyik szezonról a másikra.

A fizikai alkatrészek helyett bizonyos kreatív gondolatok azonban túlélték a szabályváltozást is, ez pedig különösen igaz volt a hátsó felfüggesztésre. 2020-ban a Mercedes volt az első csapat, amely az alsó kettős keresztlengőkar hátsó elemét aerodinamikai szempontokból ahelyett, hogy hagyományos módon a sebességváltóházba kötötte volna be, a hátsó ütközőzónába vezették azt.

2021-ben a Red Bull is követte őket, az SF1000 alapjaira készült SF21-gyel azonban a zsetonrendszer megkötései miatt nem választhatta ezt a kialakítást a Ferrari, de persze ez nem jelentette azt, hogy nem tanulmányozták az elrendezést.

Még több F1 hír: Az Aston Martin egyedi ötlete, amit Imolára már a Red Bull és az Alpine is lemásolt

Miközben pár csapat megoldása a hátsó tengelyes tolórudas lengéscsillapítás visszatérése miatt elvitte a rivaldafényt, a Ferrari is egyedi kialakítást választott, amit Giorgio Piola kapott lencsevégre Imolában.

A Mercedeshez és a Red Bullhoz hasonlóan kívülről úgy tűnik, hogy a Ferrari F1-75-ön is a hátsó ütközőzónához csatlakozik a kérdéses lengőkar, de Giorgio Piola képe és értesülései szerint valójában arról van szó, hogy a Ferrari a borítás alatt egészen a leghátsó lengőkarig meghosszabbította a sebességváltóházat.

Ferrari F1-75 rear detail, Emilia Romagna GP Fotó készítője: Giorgio Piola

Ezzel a Ferrari ötvözni tudta a két megoldás legjobb tulajdonságait: továbbra is széles skálán állíthatják a csapat mérnökei a hátsó felfüggesztést, amelynek finomhangolása nagy mértékben hozzájárulhat a delfinezés csökkentéséhez is, de a lengőkar borítása egy extra szárnyelemként is funkcionál a diffúzor fölött.