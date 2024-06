Ez a csapat lepte meg legjobban Piastrit Kanadában

A McLaren pilótája a Mercedes párosával, George Russellel és Lewis Hamiltonnal küzdött a dobogó legalsó fokáért, de nem tudta őket feltartani, így az ötödik helyen intették le. Utólag arra jutott, az első háromban való zárásra esélyei a futam végén párologtak el, amikor Russell és Hamilton is agresszívan igyekeztek őt megtámadni.

Arra a kérdésre, szerinte milyen közel volt a dobogóhoz, Piastri így felelt: „Elég közel, amíg a Mercedesek mögé nem kerültem és rájöttem, hogy őket nem lehet megállítani. Szerintem nagyon nehéz lett volna a végéig magam mögött tartani őket, főleg úgy, hogy én voltam az első autó a célkeresztjükben. Mindent megpróbáltam, hogy előttük maradjak, de az új gumikon egyértelműen mindenkinél gyorsabbak voltak.”

A Mercedes kanadai előrelépése annak az új első szárnynak az eredménye, ami már a Monacói Nagydíjon bemutatkozott, de teljes potenciálja Montrealban látszódott, ahol a Mercedes néha remek tempót tudott futni, elsősorban a szabadedzéseken és az időmérő elején. Arra a kérdésre, mennyire látta őket gyorsnak, Piastri azt válaszolta:

„Szerintem az nem volt meglepő, hogy gyorsak, az volt meglepő, hogy ennyire. A harmadik szabadedzésen csak vakartuk a fejünket Lewis köridejét látva. Szerintem utána rájöttünk, hogy lehetett rá képes, de ott helyben esélyünk sem volt a közelébe jutni. George még a Q2-ben is 11,7-et futott, én meg 12,1-et, 12,2-t, nem tudtam volna behozni azt a fél másodpercet, szóval szerintem egész hétvégén gyorsak voltak.”

„Szerintem jól be tudták melegíteni a gumikat. Az intereken lehetett is látni, hogy néha van problémájuk, szóval igen, talán erősebb hétvége volt ez nekik, de nem volt teljesen váratlan, szerintem már Monacóban is nagyon erősnek tűntek néha, ahogy ezen a hétvégén is.”

Piastri igyekezett hősiesen visszatartani a Mercedes-párosát és a 63. körben az utolsó sikánban össze is értek Russellel, akinek emiatt a kerülőutat kellett választania. Arról, hogy hogy élte meg ezt az esetet, az ausztrál elmondta:

„Hát, egy kicsit jobban meg kell majd néznem, de abba a kanyarba hihetetlenül nehéz két autónak egymás mellett befordulnia, nagyon bátornak kell lenni, hogy valaki kívülről próbálkozzon. De végül így is sikerült neki, szóval szerintem az eredményen nem változtatott, de remélhetőleg izgalmas volt.”