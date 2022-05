Extrém utakon a Williams: a mérnökök már a teljes festéstől szabadulnának

A grove-i alakulat az utóbbi futamokon szépen lassan elkezdte lecsupaszítani autóját. Először az Ausztrál Nagydíjra tüntettek el festéket az FW44-ről, majd a dolog Imolában is folytatódott.

A súlycsökkentés miatti kényszerű változtatások okán az autó orrán, motorborításán és oldaldobozain szinte már nincs is kék festék, csupán maga a karbon látható.

Bár a mérnökök vélhetően szívük szerint az egész autót megszabadítanák a festéktől, az ilyen módosításokba a marketinges részlegeknek is bele kell egyezniük, ugyanis a szponzorok megjelenése is fontos. A vezető teljesítménymérnök, Dave Robson most viszont elmondta, hogy kollégái már ezzel is bepróbálkoztak.

„Természetesen” – mondta mosolyogva, amikor arról kérdezték, hogy felmerült-e ez az ötlet. A teljesen csupasz autó persze nem kapott zöld utat, Robson pedig megérti, miért fontos, hogy a csapat megtartsa saját identitását.

„Ilyenkor a mérnöki tudomány találkozik a marketinggel, nem igaz? Mindannyian azt szeretnénk, hogy az autó lenyűgöző legyen, mert ez is része a sportnak. És itt nem csak magáról a festésről van szó az autón, mert az lényegében az egész márka identitását meghatározza, ami pedig nyilván nagyon fontos.”

„Ez ilyenkor egy kompromisszumos megoldás. Az autónak rendelkeznie kell valamiféle látható személyiséggel. Ugyanakkor pedig a szponzor érdekeit is szolgálja, hogy a lehető leggyorsabb legyen.”

Persze nem a Williams az egyetlen csapat, amely „kapargatni” kezdte autójáról a festéket a súlycsökkentés érdekében. Az Aston Martin, a Red Bull és a McLaren is hasonlóan tett.

Mivel azonban szinte az egész mezőny küzd a súlyhatár elérésével, ezért talán amellett is lehetne érvelni, hogy az F1 rosszul határozta meg a számokat. „Szerintem egy ideje már tudjuk, hogy a minimumtömeg elérése elképesztően nehéz lesz” – tette hozzá Robson.

„Bizonyos értelemben ez egy önkényes szám, mert ha az FIA 500 kg-ban határozná meg a súlyhatárt, akkor azt senki sem tudná elérni, szóval ez azon is múlik, hogy sportként szerintünk mi a célja ennek a számnak.”

„Ha csapatok többsége, vagy egyiküket leszámítva mindenki, ahogy most is, nem tudja elérni a határt, akkor mondhatnád, hogy a sport érdekében jobb lenne, ha emelnénk a számon. Persze azt is megértem, hogy ha van egy istálló, akinek erre nincs szüksége, akkor ők nyilván nem mennének bele ebbe.”

Úgy tudni egyébként, hogy a mezőnyben egyedüliként jelenleg csak az Alfa Romeo van a 798 kilogrammos tömeghatáron, az összes többi alakulat autója többé-kevésbé még túlsúlyos.

Robson egyébként nem akarta elárulni, hogy pontosan mennyit könnyített autójukon a festés eltávolítása, de a különbséget így is „jelentősnek” nevezte. Emellett pedig vélhetően a szezon további részében is maradni fog ez a megoldás, még ha sikerül is más módokon további kilóktól megszabadulniuk.

„Ha megfelel az, ahogy az autó most kinéz, akkor jobban jársz, ha azt a mérnöki pénzt valami másra költöd, és az autót teszed vele gyorsabbá. Remélem, ez már így marad” – zárta gondolatát a Williams mérnöke.

