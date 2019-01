Extrém megoldásokat kap Räikkönen új F1-es gépe, a Sauber C38

A Sauber 2018-ra nagyon sokat fejlődött, ami nemcsak a pályán elért eredményekre és sebességre értendő, hanem a bokszutcai munkára is. A Ferrari döntésének részeként az Alfa Romeo beállt az alakulat mögé, mint névadó szponzor és technikai partner.

A csapat költségvetése is nagyobb lett, így hamar megkezdődhettek azok a fejlesztések, amikre már régóta vártak Hinwilben. A szebb napokat is megélt alakulat Charles Leclerc vezetésével remek eredményeket ért el, és ha egy erősebb csapattárs dolgozik mellette, akkor a Sauber más istállókra is veszélyes lehetett volna a bajnokságban. És mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy a 2018-as autó fejlesztéseit már a szezon első felében leállították, koncentrálván a 2019-es gépre. Tehát a tavalyi autó alapjai nagyon-nagyon erősek voltak.

A C37 mutatta a legnagyobb eltéréseket az új autókhoz képest, több remek innovációt is bemutatva. Az idei évre az új első szárnyakkal sokat változik az aerodinamika, ami még inkább előtérbe helyezheti a svájci-olasz csapatot, melynél több volt ferraris szakember is dolgozik.

A La Gazzetta dello Sport jelentése szerint a Sauber C38 megoldásai határozottan merészek, extrémek. Az olaszok a beszámolójukban leírják, hogy az új autó előrelépés lesz a közelmúlthoz képest, ami nagyon biztató. A legutóbbi szezonban a gárda több mint 1.5 másodpercet gyorsult, ami toronymagasan a legnagyobb érték volt a mezőnyből. Igaz, volt is honnan felzárkózniuk…

Charles Leclerc, Sauber C37 Fotó készítője: Manuel Goria / Sutton Images

A svájci gyárban a technikai személyzet már egy modern szélcsatornában dolgozhat. Az előző még a bmw-s korszakig nyúlik vissza, de annak már 10 éve.

A Sauber és a Ferrari a szabályok adta keretein belül a lehető legszorosabb munkára törekszik, amiből a középcsapat nagyon sokat profitálhat. Ha a fejlődés hasonlóan meredek marad, akkor Räikkönen és Giovinazzi esélyes lehet a konstruktőri 4. hely megszerzésére, miközben olyan csapatokkal harcolnak, mint a gyári Renault, a Force India vagy a Haas. Adott esetben a McLaren is csatlakozhat, ha sikerül egy jó kasztnival előállniuk.

A források arra adnak következtetni, hogy a C38 az oldaldoboz területén még extrémebb lesz, mint a legutóbbi verzióval. Ez pedig az a terület, ahol rengeteget lehet nyerni, de egyúttal bukni is. A szakemberek azonban láthatóan jól végzik a munkájukat és a Ferrarival kötött megállapodás miatt biztos kezekben lehet az új autó.