Exkluzív nagyinterjú Csou Kuan-jüvel: ismerjétek meg alaposabban az Alfa Romeo kínai F1-es pilótáját

Csou Kuan-jü a 2022-es szezonban mutatkozhatott be a Forma-1-ben, és a sport történelmének első kínai versenyzőjeként rögtön a bemutatkozásán pontot szerzett a Bahreini Nagydíjon. Aki már eddig eljutott a cikkben, és még mindig a húzza a száját amiatt, hogy már megint milyen hülyén írtam le a nevét, amikor a képernyőn Zhouként van, megismételném én is, amit pár kedves kommentelőnk tisztázni szokott: a magyar nyelv fonetikusan írja át a nem latin betűs neveket, így mi is ehhez tartjuk magunkat.

Csou a 2022-es Magyar Nagydíj csütörtöki sajtónapján szánt időt arra, hogy leüljön beszélgetni velem az Alfa Romeo vendéglátóegységében, mindössze percekkel azután, hogy végzett egy másik TV-interjúval.

Nem meglepő módon az aznapi hőségben egyből a víz után nyúlt Csou, ez pedig lehetőséget adott nekem, hogy megvalljam neki: a koronavírus-járvány miatt ez volt az első olyan interjúm Forma-1-es pilótával, amit élőben, szemtől szembe készíthettem, amivel a személyesen talán leinkább érintett ország állampolgáraként együtt is tudott érezni, arról nem is beszélve, hogy Csou 12 évesen hagyta el szülőországát azért, hogy az Egyesült Királyságban építse fel a karrierjét – ott kellett először idegen nyelven interjút adnia, amiről elismerte, hogy nem ment neki sem túl könnyen elsőre.

„Az első pár alkalommal nagyon félénk voltam, de igazából ez olyan, mint a vezetés, egy pár alkalom után már az is jobban megy. Már a junior-kategóriákban is komoly oktatást kapunk ezzel kapcsolatban” – mondta Csou, aki az Alpine mellett a Ferrari akadémiáját is megjárta. „Ma már minden annyira természetesnek érződik az ilyen alkalmakkal kapcsolatban, nincsen egyáltalán problémám velük.”

Csou F1-es szereplése természetesen mérföldkő a kínai motorsport történetében, az pedig a nemzetközi sajtóban kapott visszajelzéseknél is fontosabb Csounak, ahogyan hazájában elismerik a teljesítményét.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images

„Óriási, ami történik. Az első versenyem, Bahrein produkálta a legtöbb kínai nézőt az F1 történelmében. Ez szerintem jól megmutatja, mit is jelent az, hogy itt vagyok, hiszen nagyot nőtt a kínai közönség érdeklődése a motorsportokban. Őrület, hogy otthon szinte mindenki felismer, de most már más országokban is. Hihetetlen érzés, és azt bizonyítja, hogy valamit jól csinálok, amit mások is elismernek. Rengetegen követik a bemutatkozásom óta az F1-et, nem csak azért, mert eddig is szerették a motorsportokat, hanem mert egy honfitársuknak szurkolhatnak. Ez még különlegesebbé teszi ezt a szezont.”

A Forma-1 idén váltott a peres, 18 colos felnikre készült gumikra, Csou azonban a 2020-as és a 2021-es F2-es szezon alatt már találkozott a Pirelli új gumijaival – ezt azonban visszagondolva nem tartja akkor előnynek a ballonosabb gumikhoz szokott vetélytársaihoz képest.

„Őszintén, nem nagyon segített az, hogy hasonló gumikkal szereztem tapasztalatot, mert az F1-es autók nagyon eltérnek az F2-esektől. Az idei F1-es autók igazi űrhajók, még az előző éviekhez képest is, elképesztő különbségek vannak. Egyetlen egy dolgot tudtam előre a 18 colos kerekeknek köszönhetően, mégpedig azt, hogy blokkolni fogják a kilátást, az idei F1-es autók azonban ebből a szempontból rosszabbak, mint bármi, amit korábban vezettem. Pusztán a gumik szempontjából olyan sokat nem segített az F2, de értékes tapasztalatokat szereztem.”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Mick Schumacher vagy Juki Cunoda példája mutatja, hogy mennyire nehezen alkalmazkodik egy kiváló F2-es szezon után is egy fiatal a Forma-1-hez, Csounak pedig szintén villámtempóban kellett megtanulnia, hogyan segíthetik a visszajelzései a csapatot.

Kérdésemre, miszerint hogyan változtak a visszajelzései az autóról az első versenyhez képest a szezon felére, azt mondta, hogy „ez egy nagyon hosszú folyamat volt”.

„Rá kellett jönnünk, hogy mi az, ami a legjobb működik az én (nyugodt) vezetési stílusommal, mi az, amin nekem kell változtatnom, mi hiányzik még összességében ahhoz, hogy magabiztosabb legyek. Ahelyett, hogy úgy köröznék kint, hogy a pályán próbálom kitalálni, milyen beállításokat kéne használnom, szerintem sokkal határozottabban érzem, hogy mi az, ami segíthet engem és a csapatot is. Szerintem nagyon fontos, hogy egy pilóta képes legyen olyan hatékony és pontos visszajelzéseket adni a tapasztalatairól, amelyek előre mozgatják a folyamatokat, mert egyáltalán nincs sok időnk az időmérő előtt arra, hogy felkészítsük a versenyhétvégére az autót.”

Csou jó bemutatkozásában amellett, hogy nem engedte, hogy a „fizetős pilóta” megbélyegzés a fejébe szálljon, vitathatatlan szerepe volt Valtteri Bottasnak is, akiről Csou csak szuperlatívuszokban tud beszélni.

„Sosem volt talán ennyire erős csapattársam, hihetetlenül gyors, fenomenálisak az időmérős körei, és tényleg ott segít, ahol tud, ha bármivel kapcsolatban kérdésem van. Mindig le tudott nyugtatni, ha valami éppen aggasztott, vagy elmondta, ő hogyan szokta érezni magát az adott szituációkban. Nagyon hálás vagyok neki.”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotó készítője: DPPI

Kérdésemre, miszerint megosztana-e egy vicces sztorit kettejükről, Csou nevetve elismerte, hogy nem érti Bottas megszálltságát a meztelen fürdőzéssel kapcsolatban.

„Nincsen semmilyen különleges vicces sztorink, de rengeteg időt töltünk együtt, valamilyen közös aktív program keretein belül. Nagyon szeret meztelenül fürdeni, amiért azért annyira nem vagyok oda.”

Alig 3 héttel a Magyar Nagydíj előtt Csou a Forma-1 utóbbi időszakában látott baleseteihez képest is óriásit bukott Silverstone-ban, amivel kapcsolatban elmondta, hogy „reméli”, ez volt karrierjének legnagyobb bukása.

Bár elismerte, hogy az FIA jó munkát végzett a 2022-es autók biztonságával, ő személyesen is azt kérte az FIA-tól, hogy vizsgálják meg az autójának bukókeretét.

„Egyértelmű, hogy a bukókeretet felül kell vizsgálnia az FIA-nak (ezt végül a furcsa módon a nyári szünet közepére időzített sajtóközleményük szerint meg is tették), és remélhetőleg meg is erősítik majd azt. A törésteszteken sokkal kisebb erőhatást kell kibírnia a bukókeretnek, az én esetemben pedig a cső a földet érés pillanatában egyből el is tört. Sokkal nagyobb biztonságban lettem volna, ha ez nem történik meg.”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race Fotó készítője: JEP / Motorsport Images

A silverstone-i balesetét próbáltam összehasonlítani a szezon első felében általa tapasztalt pattogással, a sokkhatást leszámítva pedig utóbbit rosszabbnak tartotta – de a benne is világosan meglévő versenyszellem nem engedte, hogy a kényelme oltárán a csapata egy pontnyival is kevesebb leszorítóerőt rakjon az autójára.

„Összességében a pattogás nem volt eddig valami kellemes, különösen nem az utcai pályákon. Monaco totál őrület volt, ennyire még sosem pattogtam vezetés közben, szinte fogalmam sem volt, hogy pontosan hova is megyek, mert annyira nem láttam semmit. Ezt azonban hamarosan a csapatoknak úgyis meg kell oldania. Könnyű ezt mondani persze, mert minél alacsonyabbra állítod az autót, az annál több leszorítóerőt termel. Majd meglátjuk, hogy 3-4 év múlva hova jutunk ezekkel az autókkal, de addig szerint a pattogás és a delfinezés is vissza-vissza fog térni. Hiába próbálunk olyan autót készíteni, ami gyors, és nem pattog, vegyük csak példának a Ferrarit. Őrület, hogy mennyire delfineznek, de ha a mi autónknak is annyi leszorítóereje lenne, ez az egész nem érdekelne engem sem. Viccet félretéve, a hátat nagyon megterheli ez a jelenség, mert össze-vissza mozogsz az ülésedben.”

Hosszas búcsúzkodásra nem volt idő, hiszen ahogyan korábban Csou is mondta, már érti, miért mondta neki azt Bottas, hogy az F1 60%-ban csak a beszédről szól, és a maradék 40%-ban kell megmutatniuk a pályán, hogy mire is képesek, de jó volt látni, hogy a beszélgetésünk után mosolyogva szaladt tovább a következő interjújára.