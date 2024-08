Exkluzív: mi állt valójában az FIA F1-es aszimmetrikus fékszabály-változtatásának hátterében?

Az FIA Motorsport Világtanács legutóbbi ülése után, amelyen számos felülvizsgált és jövőbeli szabályt ratifikáltak, a fékrendszerekre vonatkozó új záradékkal kapcsolatban megeredtek a szóbeszédek.

Az F1 technikai szabályzatának módosított 11.1.2. cikkelye új szöveget tartalmazott, amely az alábbiakban félkövérrel van szedve:

„A fékrendszert úgy kell megtervezni, hogy minden egyes körön belül a fékbetétekre ható erők azonos nagyságúak legyenek, és ellentétes párként hassanak egy adott féktárcsára. Tilos minden olyan rendszer vagy mechanizmus, amely szisztematikusan vagy szándékosan aszimmetrikus féknyomatékot képes előállítani egy adott tengelyen”.

A technikai szabályok szezon közbeni módosításának jellege, ami nem túl gyakori, olyan spekulációk hullámát gerjesztette, hogy az FIA egy olyan eszközre reagált, amit egy vagy több csapat használhatott az idei szezonban.

Még a Red Bullra is vad vádak zúdultak, miszerint a Miami Nagydíj óta tartó formahanyatlása összefüggésben áll egy esetlegesen használt rendszer betiltásával - egyesek még azt is felvetették, hogy Max Verstappen Ausztrál Nagydíjon történt kiesése is ezzel függhetett össze.

A valóság azonban egészen más, mivel az FIA magas szintű forrásai elmagyarázták, hogy a változtatást egyáltalán nem az indokolta, amit a csapatok jelenleg csinálnak - sokkal inkább a szabályok jövőbiztosításáról volt szó.

Az FIA szóvivője a Motorsport.com-nak így nyilatkozott: „Nem igaz, hogy bármelyik csapat ilyen rendszert használt volna.”

Tehát akkor mi történt?

Végső soron a módosítás nagyon keveset változtat az aszimmetrikus fékrendszerek legalitásán. Az FIA által a technikai szabályzat 11.1.2. pontjába tett változtatások kiegészítik az eredeti szöveget, amely csak azt feltételezi, hogy a fékbetétekre ható erők a féknyereg mindkét oldalán egyenlőek legyenek.

Az új és kiegészítő szöveg megtiltja, hogy a fékkör, akár elöl, akár hátul, aszimmetrikus féknyomatékot tudjon előállítani. Ezért tiltja azt, amit általában fékkormányzó rendszernek neveznénk, amikor az egyik kereket, általában a belső kereket, nagyobb erővel fékezik, mint a külsőt, hogy segítse az autó egyensúlyát és kormányzását.

Az FIA forrásai szerint azonban az eredetileg érvényben lévő megfogalmazás már elég volt ahhoz, hogy bármilyen aszimmetrikus fékrendszer egyébként is illegális legyen.

A szabályok megváltoztatásának valódi motivációja ehelyett az a törekvés volt, hogy rendet tegyenek a 2026-ra vonatkozó szabályokban, és a következő szabálykorszakban egyértelműbbé tegyék, hogy mit szabad és mit nem.

A 2026-os szabályok kialakításáról folyó tárgyalások részeként a szabályok egy külön záradékkal egészültek ki, amely teljesen betiltja az aszimmetrikus fékrendszereket.

A csapatok kérésére pedig, hogy addig senki ne próbálja meg kihasználni a legapróbb szürke zónákat sem, azt kérték, hogy az új záradékot a 2024-es és a 2025-ös szabályzatba is vegyék bele.

A McLaren története

A fékkormányzó eszközök nem számítanak újdonságnak az F1-ben. Híresen a McLarennek 1997/98-ban volt ilyen rendszere az autóin, ami fiddle brake néven ismert, amely a pilótafülkében egy további fékpedált alkalmazott annak érdekében, hogy a fékerőt az autónak csak az egyik oldalára juttassa.

Az ilyen eszközök természetesen még mindig tiltottak, mivel az akkori szabálymódosítások tiltották őket, és most a 11.1.3. pontban szerepelnek.

A szabályok kimondják: „A 11.6. cikkben említett rendszeren kívül tilos minden olyan meghajtott eszköz, amely alkalmas a fékrendszer bármely részének konfigurációjának megváltoztatására vagy teljesítményének befolyásolására.”

Ha egy csapat valamilyen aljas magatartást tanúsított volna egy olyan fékrendszer működtetésével, amely ellentétes az eredeti szabályzattal, akkor nem egy szezonközi szabálymódosítás bedobása lett volna az első lépés.

Ehelyett az FIA valószínűleg technikai direktívát adott volna ki, amely minden csapathoz eljutott volna, és felhívta volna a riválisok figyelmét arra, hogy máshol valami nincs rendben.

