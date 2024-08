Exkluzív: így próbálja meg kezelni a Red Bull Newey távozását

A problémás téli és kora tavaszi hónapok után beindultak a spekulációk arról, hogy a Forma–1 valaha volt legsikeresebb tervezője elhagyhatja Milton Keynest. Végül ez be is igazolódott, hiszen Newey a jövő év elején végleg távozik a Red Bulltól, de az F1-es projektbe már most sem folyik bele.

Bár néhány versenyhétvégén még feltűnik, az autó és annak beállításai kapcsán már nem ad tanácsokat a csapatnak. Mindez viszont felveti a kérdést, mennyire hiányzik Newey munkája az istállónál, és milyen mértékben változott meg a napi szintű munka, mióta kiderült, hogy nem folytatja velük?

„Adrian visszajelzései és tanácsai nyilván rendkívül fontosak voltak számunkra. Mint ahogy minden üzletágban és az életben egyaránt, előre kell tekinteni, de nem akarok semmit sem elvenni a munkájából vagy abból, mit jelentett nekem személyes szinten” – mondta Waché a Motorsport holland kiadásának adott exkluzív interjúban.

„Rengeteg tapasztalata van, nagyon okos és sikeres. Most azonban ott tartunk, ahol. A napi rutin nem igazán változott, kivéve azt, hogy már senki sem figyel minket hátulról és mondja azt, hogy »gondoltatok már erre, vagy gondoltatok már arra«? Alapjában véve viszont semmi sem változott annak kapcsán, amit csinálunk.”

Ez is csak aláhúzza azt, amit korábban Max Verstappen is mondott: Newey mindenekelőtt egy remek „edzőpartner” volt, aki a tapasztalata és a szakértelme révén megkérdőjelezte és ha kellett, útba igazította a technikai csapatot.

Felmerül az a kérdés is, hogy Neweynak mekkora szerepe volt az idei RB20-as tervezésében és fejlesztésében. „Szerintem kisebb, mint korábban, de ettől persze ugyanúgy benne volt és részese volt a csapatnak. Mi azonban nem figyeljük, hogy pontosan ki mivel foglalkozik. Csoportként dolgozol egy bizonyos cél elérése érdekében.”

„Ez mindenhol így van. Nem mondod azt, hogy ő 10 százalékot rakott bele, ő meg 20 százalékot. Ez nem így megy. Mindenki jobb autót szeretne építeni, és a szerepkörödön belül igyekszel minél jobb munkát végezni. Mi így dolgozunk, és ha egy személy már nincs velünk, akkor is így folytatjuk.”

„Maga a szervezet sem változott, mivel már eleve úgy csináltuk, hogy a segítsége nélkül is tudjunk dolgozni. Már a múltban is volt olyan, hogy kevésbé vette ki a részét a munkából. A legfőbb különbség, hogy már nem járul hozzá, de ettől a szervezet nem változott. Mostantól egyszerűen nélküle kell ezt megoldanunk” – tette egyértelművé Waché.

A Red Bull technikai csapata pedig továbbra is erős, hiszen sikerült megtartaniuk a kulcsembereket, legyen szó Enrico Balbóról, Ben Waterhouse-ról vagy magáról Wachéról. „Ha valamivel nem vagyunk elégedettek, akkor megpróbálunk rajta változtatni vagy javítani. Senki sem tökéletes, én sem vagyok az, szóval érdemes olyan embereket magad köré gyűjteni, akik kompenzálni tudják a gyengeségeidet.”

„Egy csapat vagyunk, és senki sem rosszabb a másiknál. Mindenkinek vannak erősségei és ezeket kell összehozni. Nincs olyan csapat, ahol egyetlen ember csinál mindent. Minden arról szól, az egyének miként működnek együtt.”

Szerinte alapvetően az emberek jelentik a legfontosabb tényezőt a sikerhez vezető úton, de megfelelő eszközök nélkül ők sem tudnak csodát tenni. „A kettő kombinációja a lényeg, és a Red Bull Racing sikerei is ettől függnek” – zárta a témát a szakember.

A bikásoknak Newey távozása mellett a saját erőforrás építésével is boldogulniuk kell, a csapat elmondása szerint pedig elkerülhetetlen lesz, hogy ne legyen problémás napjaik.