Exkluzív videós felvételek Michael Schumacher 2008-as motoros tesztjéről

Sajnálatos módon továbbra sem tudni túl sokat Michael Schumacher állapotáról és a hu.motorsport.com ragaszkodik ahhoz, hogy csak a hivatalos információkról számoljon be a német legenda kapcsán, hiába az időről időre megjelenő hírek, mint legutóbb is. Ez egyfajta tisztelet is a család felé.

Michael az F1-es pályafutása ideje alatt nem sokat hódolhatott a versenymotorozásnak, de azt követően többször is felpattant egy ilyen gépre, többek között 2008-ban is, amiről alább néhány exkluzív felvételt láthattok, ahogy húzza neki. Ez is csak azt bizonyította, hogy Michael valóban a versenyzésre, a versengésre született.