Évekig Sennáról voltak rémálmai az embernek, aki "utoljára nézett a szemébe"

A túl gyengének bizonyuló Opel Vectrát, mely végül nem volt elég gyors ahhoz, hogy Forma-1-es gépeket vezessen fel, Max Angelelli vezette, aki mellett ott ült a volt versenyigazgató, Charlie Whiting. Olyan helyzetbe kerültek, amilyet senki sem kívánhat magának.

A történések alakulásával egyre erőtlenebbnek érezték magukat, miközben a versenyt vezető Senna nagyobb tempót követelt tőlük és a jól ismert történések végül évekig visszatértek az elméjükbe. Whitey már nincs velünk, hogy elmondja tapasztalatát, de a pár éve kiadott Mosley című film extrái között található videóinterjúban felidézte kristálytiszta emlékeit a Senna balesete előtti pillanatairól:

„Én felügyeltem a biztonsági autót, ez volt az egyik kis kötelességem. Nem sokat kellett autókkal foglalkoznom azon a versenyen, szóval beültem a biztonsági autóba. Volt egy rajtbaleset, azt hiszem, Pedro Lamy keveredett bele, szóval azonnal el is indultunk” – mesélte az 1994-ben még csak technikai delegáltként dolgozó Whiting.

„Senna vezette a versenyt. Úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. A felső sikánban voltunk és Senna az autónk mellé húzódott. Ott volt mellettünk, felhajtotta a sisakrostélyt és üvöltött: Gyorsabban, gyorsabban. Én pedig mondtam neki, hogy ennél gyorsabban nem tudunk menni.”

„Tűzforróak voltak a fékek, lehetett érezni a szagukat, szegény pilóta pedig a lehető legjobban igyekezte őket hűteni. Annak a körnek a végén bejöttünk a bokszba, ő pedig balesetet szenvedett.”

A túlmelegedő fékektől és a túl gyenge motortól Angelelli már akkor tartott, amikor megérkezett Imolába. Akkoriban a VW versenyzője volt a német F3-ban, miután két évvel ezelőtt az olasz bajnoki címet megnyerte. Emellett jól ismerte, mik az imolai pálya követelményei. Azt is pontosan tudta, hogy az 1350 kg-os Opel Vectra kétszáz lóereje messze nem elég.

A Motorsport.com olasz kiadásának szerzője, Franco Nugnes új, Senna haláláról szóló könyvében Angelelli beszélt arról, micsoda rettegés fogta el, amikor megérkezett Imolába és megmutatták neki a biztonsági autót: „Kihűlt a vérem, amikor megmutatták. Nem volt alkalmas arra, hogy a Forma-1 mezőnyét vezesse.”

„Odamentem Charlie Whitinghoz, az FIA műszaki delegáltjához és elmagyaráztam neki a kétségeimet, hogy ez az autó nem elég erős, ráadásul a fékrendszere sem megfelelő ahhoz, hogy versenypályán használjuk.”

Angelelli pár kört tett az Opellel, de aggályai ettől csak nőttek: „Igazi katasztrófa volt. A két emelkedőn, az Acque Mineraliban és a Rivazzában, mintha lehorgonyoztunk volna. A fékek már a második kör végén túlmelegedtek, a pedál pedig ellazult, szóval nőttek a féktávok. Aggódtam, de láttam, hogy a félelmeim semmilyen reakciót nem váltanak ki.”

Mivel komolyan aggódott, hogy az Opel messze nem elég jó Forma-1-es biztonsági autónak, Angelelli a Porsche Szuperkupa paddockjába látogatott, hogy megkérdezze, nekik nincs-e megfelelőbb autójuk. A válasz az volt, hogy van.

„Nagyon büszke voltam a döntésemre és el is kezdtem átmatricázni a feliratot az autón és a fedélzeti kamerát átszerelni a Porsche utasterébe. De amikor szombat reggel már minden kész volt, szóltak, hogy nem használhatom a 911-est. Még fiatal voltam, nyilván nem értettem, hogy mentek a dolgok. Voltak kereskedelmi egyezmények, amikről nem tudtam.”

„Én csupán biztos voltam benne, hogy az Opel Vectra nem elég jó biztonsági autónak, szóval kerestem egy jobbat, a Porschét. Nem magyarázták meg, csak annyit mondtak, hogy szedjek le mindent a 911-esről és tegyem vissza a Vectrára. Akkor jöttem rá, hogy ami jó szórakozásnak indult, könnyen rémálommá válhat.”

Angelellinek nem volt más választása, mint az Opelt vezetni, amit már a rajtnál a pályára hívtak, amikor Pedro Lamy Lotusa hátulról belerohant a rajtrácson ragadt JJ Lehto Benettonjába. Olyan hirtelen jött a baleset, hogy Angelellinek az overallját és a bukósisakját sem volt ideje felhúzni, ezért szerepel az ekkor készült képeken sisak nélkül.

„Minden hirtelen jött. Nem álltam készen, már úgy, hogy még nem volt a tűzálló ruha felső része rajtam és a hátsó ülésen volt még a sisak is. Teljesen meglepett a baleset, de ez az én hibám volt. Charlie Whiting megkapta a parancsot a rádióban és azonnal mondta, hogy induljunk, a pályára kell mennünk és a bokszutcán átvezetni a mezőnyt.”

„Charlie kézben tartotta a dolgot és nyugodtan osztogatta a parancsokat. Elég jól ismertem, ő volt a versenyigazgató Makaóban, ahol évekig szerepeltem az F3-ban. Az anyósülésen ült, és rajta sem volt sisak, de azért, mert a fejhallgatón át kommunikált a versenyirányítással.”

„A pályára hajtottunk és lelassítottunk, vártuk, hogy az autók megérkezzenek. Megláttam Sennát a visszapillantó tükörben, ő vezette a mezőnyt. Gyorsítottam, de tudván, hogy mik az autó korlátai, nem a száz százalékát adtam, főleg, mivel nem tudtam, meddig kell majd a pályán maradnom, mielőtt újraindul a verseny.”

„Tudtam, hogy a fékek pár körnél nem fognak többet bírni, szóval igyekeztem konzervatívan használni őket. Gyorsításnál pedig olyan erővel tapostam a pedálba, hogy kilyukaszthattam volna a padlót.”

Angelelli már akkor aggódott, amikor még csak gyakorolt az Opellel, de ez nem volt semmi ahhoz képest, amit akkor érzett, amikor Forma-1-es autók voltak mögötte, mert drámaian szembeötlő volt, mennyire nem felel meg az autó a feladatra:

„Imolában nem volt gond a Vectrával gyorsításnál, legalábbis addig, amíg az emelkedőkhöz nem értünk. Az Acque Minerali kijárata volt a legkritikusabb pont. A Variante Alta felé vezető kapaszkodón mintha beragadt volna az Opel, 130 km/h-nál nem tudtunk többel menni.”

„Senna, aki vezette a mezőnyt, mellénk húzódott, ahogy később többször is, az öklét rázta és mondta, hogy menjünk gyorsabban. Olyan emlékeket idézek most fel, amiket reméltem, hogy elfelejtettem. Charlie és én voltunk az utolsók, akik Ayrton szemébe néztek.”

„A brazil dühös volt és teljesen jogosan. A Williamse túl lassan ment, a gumikban csökkent a nyomás és kihűltek. Whiting csendben maradt, nem kérte, hogy menjek gyorsabban. A műszerfalon az összes figyelmeztetőlámpa kigyulladt.”

„A Rivazzába érve lejtőn kellett óvatosan fékezni, szóval nevetséges volt a tempó. Három kör után, bármilyen óvatos is voltam, kiszélesítettem a pályát, keresztül a kerékvetőn, rá a fűre, még a kavicságyba is belekóstoltunk két kerékkel.”

„Akkor kifakadtam és azt mondtam Charlienak: Nézd, már el is szálltak a fékek! Egy kört még mehetünk, de utána vissza kell mennünk a bokszba, nem tudom ezt tovább csinálni, ez veszélyes. Hogy nézünk ki, ha még a biztonsági autó is elhagyja a pályát?”

Whiting továbbította az üzenetet a versenyirányításnak, de azt a parancsot kapták, hogy maradjanak a pályán. „Mentem tovább, de egyre lassabban és lassabban. Már kínos volt. Nem a Vectra ellen akarok beszélni, de ennek az autónak semmi keresnivalója Forma-1-es autók élén.”

„A negyedik kör végén aztán végre a bokszba parancsoltak minket, hogy újraindulhasson a verseny. Leparkoltam a helyére az Opelt, leállítottam a motort, többet nem is indult újra. Az autónak vége volt. Két kör múlva, amikor Ayrton balesete történt, azonnal piros zászlóval állították le a futamot, mert nem tudtunk volna visszamenni a pályára.”

A közvetítésben is látszott, ahogy Senna számos alkalommal integet a biztonsági autónak, hogy gyorsítson, emiatt sokan úgy gondolták, hogy ez a lassú tempó is közrejátszott a brazil pilóta balesetében. Közéjük tartozik Angelelli is:

„Elmondom, hogy éltem ezt át: évekig bűntudatom volt a baleset miatt. Úgy éreztem, hogy elment a guminyomás és emiatt hajtott a Tamburellóban a bukkanóra, aztán valami talán eltört, amikor letért a pályáról.”

„A baleset az újraindítás utáni harmadik kör elején történt, tehát a verseny hetedik körében, nekem pedig nem volt egyértelmű, hogy addigra visszatértek-e az abroncsok a megfelelő hőmérsékletre, a megfelelő nyomásra, hogy jól tapadjanak.”

„A verseny után felhívtam az akkor a Footworknél versenyző Gianni Morbidellit a kérdésemmel, ő azt mondta: Ne aggódj. Azonnal padlógázzal mentünk át a Tamburellón és nem okozott semmi problémát az irányításban a bukkanó sem.”

Angelelli hatása az akkori történésekre később jogi szempontból is vizsgálva volt, tekintve, hogy Senna halálát követően bíróságra került az ügy: „Reméltem, hogy nem lesz reakció, de mégis védenem kellett magam. A Williams ügyvédei beidéztek.”

„Úgy éreztem, hogy megpróbálják a történtekről elterelni a figyelmet azzal, hogy a biztonsági autóra mutogatnak, hogy túl lassú volt és emiatt a guminyomás csökkent, ezért ment le a pályáról a Williams. Annyit mondhatok, hogy egy ilyen nehéz helyzetben 100%-ot hoztam ki az autóból. Először a fékekre próbáltam vigyázni, aztán az autó tempóját próbáltam maximalizálni.”

A biztonsági autó sebességét végül kizárták a Senna balesetét okozó tényezők közül, de ettől még az akkori érzései évekig kísértették Angelellit. Később, az IMSA-ben együtt is dolgozott Senna 1994-es versenymérnökével, David Brownnal, de hiába voltak ott mindketten Imolában, sosem beszéltek arról, ami történt:

„Sosem került szóba a téma. Most már harminc év eltelt. Lehet, hogy már nem minden részletére emlékszem annak az átkozott napnak, de a mély érzelmekre és a sebekre, amiket bennem hagyott, igen.”

„Látni, hogy a történelem legjobb pilótája mellém húzódik és az öklét rázva mondja, hogy menjek gyorsabban, emiatt aprónak éreztem magam. El akartam tűnni, bárcsak sosem születtem volna meg. Borzalmas érzés volt számomra: Úgy tűnt, mintha konkrétan hozzám beszélne a Williams üléséből, annyira egyértelmű üzenetet küldött.”

„Szinte bűnösnek éreztem magam a történtek miatt, amikor elhagytam a pályát. Morbidelli szavai jól estek, de a bűntudatomnak nem segítettek. Három évtized után azonban a mély lelki sebeim lassan begyógyultak.”

