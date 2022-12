Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: az 5. helyen: Fernando Alonso

Fernando Alonso 81 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, a legjobb eredménye a brit, belga és a Brazil Nagydíjon elért 5. helye volt, az időmérős párharcban 12-10-re győzte le csapattársát, Esteban Ocont.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Fernando Alonsót egy 3. hely mellett az 5. helyre sorolta szerkesztőségünk.

Egri Dávid

Amit Fernando Alonso 41 évesen művel az F1-ben, arra nehéz szavakat találni. Amikor az autó is engedi, akkor szinte mindent ki tud préselni belőle, és ezt jól láthattuk a visszatérése utáni második idényében, amelyben számos kiugró teljesítménye volt, miközben negatívumokat nem igazán lehet ellene felhozni. A szezon végi nyílt kritikái az Alpine-nal szemben talán már átléptek egy határt, de mégsem lehet azt mondani, hogy ne lett volna igaza. Összességében nagyszerű éve volt, egyénileg az élmenők szintjén vezetett, csak kár, hogy egy sokkal rosszabb autóban. Ilyen szempontból egyelőre 2023 sem tűnik túl kecsegtetőnek számára, de reménykedjünk, hogy az Aston Martin tovább tudja folytatni a fejlődést, és akkor Alonsótól láthatunk még az ideihez hasonló, emlékezetes mutatványokat.

Kolláth Benjámin

Alonso visszatérése a Forma-1-be nagy sztori volt, amiben benne volt a hatalmas betli lehetősége is, de szerencsére ennek a közelében sem volt a kétszeres világbajnok, sőt, második évében az Alpine kötelékeiben megint a régi önmagát adta, egy jobb autóval könnyedén a világbajnoki címért harcolhatott volna, de még az Alpine-nal is meglehetett volna egy meglepetésnek számító dobogós hely a sorozatos műszaki hibák nélkül, amiket lehet a csapatra kenni, vagy arra, hogy a spanyol bánt szélsőségesen az autóval (mindkettőben van igazság valószínűleg). Az, ahogy a távozását intézte, annyira volt fair, amennyire a csapat bánt vele néha, remélhetőleg egy versenyképes Aston Martinnal tudja ott folytatni, ahol abbahagyta idén.

Köles István Ákos

Kimi Räikkönen és Michael Schumacher is remekül teljesítettek a versenyeken a karrierjük végén 40 fölött, de mindketten egyértelműen leszállóágba kerültek, az a varázs, ami kiemelte őket a mezőnyből a 2000-es évek elején, kicsit megkopott. Alonsónál egyelőre ennek nyoma sincs, és az a vicces, hogy ezt még az Alpine sem látta be. A logika azt diktálná, hogy 20 évvel a bemutatkozása után egy ennyire kiélezett sportban bármelyik pilóta teljesítménye elkezdene visszaesni, de Alonso egyelőre mindenkire rácáfolt a második F1-es karrierje alatt. A 2022-es teljesítményét egyetlen egy szempontból lehet kritizálni; az év végére mentálisan már őt is megviselte az, ahogyan saját elmondása szerint „több mint 60 pontot” bukott az Alpine megbízhatatlan autója miatt. Ez olyan apró epizódokban mutatkozott meg, mint ahogyan Brazíliában az első koccanás után másodjára nekiment Esteban Oconnak, vagy ahogyan a problémák csapaton belüli elsimítása helyett többször is kifakadt az Alpine-ra a sajtónak. Ezért nehéz hibáztatni egy annyira kompetitív egyént, mint Alonso, aki cápa módjára azonnal megérzi a vérszagot a vízben, de a saját érdekében is jó lenne, ha az Aston Martinnál ismét nyugodtan tehetné azt, amihez a legjobban ért: (jelenleg) a középmezőny megsemmisítéséhez.

An exasperated Fernando Alonso, Alpine F1 Team, after retiring from the race Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images

Gyémánt Péter

A tankönyvi példa arra, hogy miért nem lehet pusztán az eredményeket nézni, amikor pilótákat értékelünk. Alonsót rengetegszer sújtotta technikai meghibásodás az idény folyamán, így Ocon mögött zárt, miközben ennyire jó Alonsót már régen láttunk, Norrisszal egyetemben kiemelkedett a középmezőnyből. 40 éves kor felett ilyen teljesítményre tényleg csak a legnagyobbak képesek, az viszont egy nagy kérdés, hogy mennyi ideig tud még ilyen (kimagasló) szintet hozni a spanyol – jövőre az Aston Martinban, a konstruktőri hatodik csapatnál.