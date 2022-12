Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: az 1. helyen: Max Verstappen

Max Verstappen 454 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, már négy fordulóval a szezon vége előtt, Szuzukában bebiztosította a második világbajnoki címét.

Amellett, hogy az egy szezon alatt szerzett futamgyőzelmet számában új rekordot állított fel a 15 sikerével, két további dobogós helyet szerzett, az időmérős párharcot pedig a mezőny második legmeggyőzőbb eredményével, 18-4-re nyerte meg Sergio Perezzel szemben.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Verstappen 1. helyét semmi nem veszélyeztette, nehéz is lett volna belekötni a teljesítményébe.

Egri Dávid

Számomra egyáltalán nem kérdés, hogy Max Verstappen volt a szezon legjobb versenyzője, és nem csak az elért rekordok és statisztikák miatt. A saját csapattársához és mindenki máshoz képest is magasabb szinten teljesített, szinte hiba nélkül vitte végig a 22 futamos idényt, aminek köszönhetően lényegében már könnyűnek tűnt a címvédése. Már csak az a kérdés, van-e még ennél is feljebb számára. Amennyiben a Red Bull is képes lesz tartani a szintet, akkor könnyen előfordulhat, hogy a hollandot a következő években sem lehet majd megállítani.

Kolláth Benjámin

Max Verstappen nemrég úgy nyilatkozott, hogy már jelenlegi szerződésének lejártával, 31 évesen, 2028-ban el fog gondolkozni azon, megéri-e neki maradni a Forma-1-ben. Az idei évét elnézve, nem csodálom, miért. 24 évesen gyakorlatilag úgy vezet, mint egy gép, Michael Schumacher és Lewis Hamilton legjobb szezonjait idézve, egyszerűen nem volt az a koccanás, műszaki hiba, bármi, ami kizökkentette volna. A 15 futamgyőzelem az 15 futamgyőzelem, és például Abu-Dzabiban látszott, hogy már nem csak a saját versenyére tud figyelni, hanem Pereznek is hasznos visszajelzéseket tud továbbítani, csak úgy félvállról, menet közben a célvonal felé. Persze, a Red Bull egyértelműen a legjobb autó volt a mezőnyben, de azért pont Perez megmutatta, hogy ez önmagában nem garancia a sikerre, mert egy olyan pilóta kell hozzá, aki maximális precizitással kezeli azt, és ebben a kategóriában Verstappennél idén – de talán az elmúlt pár évre is kiterjeszthető ez – nem volt jobb pilóta a Forma-1-ben. Hogy ezt meg tudja-e ismételni jövőre, az más kérdés, de a fejlődési ívét elnézve nem úgy tűnik, hogy végzett.

Köles István Ákos

Idén máshogyan láttunk egy nagyon erős Verstappent, mint 2021-ben, de az, hogy nem kellett minden egyes pontért vért izzadnia, és „végre” az élről kontrollálhatta a versenyeket, szintén megmutatta a kivételes képességeit. Ő is tudja, hogy a két világbajnoki címe közül ezt szerezte könnyebben, de a siker nem fog a fejébe szállni, ami egyébként sem jellemző a rendkívül magas szinten operáló F1-es pilótákra. Hasonlóan érett versenyzéssel jövőre is nehéz dolga lesz a kihívóinak, de azért a Brazil Nagydíjon kiderült, hogy még mindig van egy versenyző a mezőnyben, akinek a jelenlétét és a vele szerzett korábbi tapasztalatait még mindig nem tudja kizárni, a legélesebb helyzetben sem. Egy második felvonás nagyon pikáns lehet 2022-ben, de ehhez rossz Ferrarira és óriásit javuló Mercedesre lesz szükség.

Gyémánt Péter

Közel hibátlan évet láthattunk Verstappentől, aki teljesen megérdemelten szerezte meg a második világbajnoki címét. A karrierje elején látott forrófejűséget az érett, de továbbra is piszokgyors vezetés váltotta fel, és míg a Ferrarinál többször megremegtek a kezek, addig a Red Bullnál ez nem volt jellemző. A 2022-es Verstappen már-már az érinthetetlen kategóriába tartozott, nagyon érdekes lesz látni, hogy a holland (és a Red Bull) tovább tudja-e vinni a lendületet 2023-ra, valamint hogy a Brazil Nagydíjon látott feszült helyzetet kezelni tudja-e a pilótapáros és a menedzsment.