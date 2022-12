Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 9. helyen: Esteban Ocon

Esteban Ocon 92 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, a legjobb eredménye a kaotikus Japán Nagydíjon elért 4. helye volt, míg az időmérőkön 10-12-re kapott ki Fernando Alonsótól.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Ocon szezonját nagyon eltérően ítélték meg szerkesztőink, de egy dologban hasonlítottak egymásra: mindenki rosszabbnak ítélte Fernando Alonsónál.

Egri Dávid

Esteban Ocon idei szezonjáról az jut eszembe, hogy igazából semmi sem jut eszembe. A francia pilóta alapvetően remekül teljesített az Alpine-nal, több komoly pontszerző eredménye is volt, de természetesen a tavalyi futamgyőzelmének nem jutott a közelébe. Eredményei legnagyobb részét úgymond fű alatt hozta össze, nem vezetett túlzottan látványosan, kivéve, amikor Fernando Alonso került a közelébe. Oconról viszont elmondható, hogy egyre jobb és kiegyensúlyozottabb lesz, ami a következő években is jól jöhet a csapatának. Ha folytatni tudja az utóbbi időszakban megkezdett útját, akkor előfordulhat, hogy ő is csatlakozni tud a mezőny elitjéhez, bár ehhez pár problémát azért még ki kell majd gyomlálnia.

Kolláth Benjámin

Amikor Ocon még a Renault-hoz került Daniel Ricciardo mellé, még szkeptikus voltam vele kapcsolatban, mert nem mutatott előtte sokat, ráadásul enyhén szólva sem a paddock legmegnyerőbb személyisége azonban azóta egyértelműen fejlődik, tavaly futamgyőzelmet is szerzett a kaotikus Magyar Nagydíjon, idén pedig felülkerekedett az Alpine technikai gondjain és még Fernando Alonsón is (mondjuk ehhez kellettek utóbbi műszaki hibái is, az más kérdés, hogy ugyanabban az autóban ültek, szóval ez jelentheti azt is, hogy Ocon volt a kíméletesebb). Kiugró eredménye nem volt, viszont pokoli egyenletesen, szinte észrevehető hiba nélkül vezetett, így amikor célba ért, szinte mindig pontszerző volt. Érdemes lesz rá odafigyelni, főleg, ha az Alpine előrelép.

Köles István Ákos

Ocon szezonja azért nem volt kiemelkedő annak ellenére sem, hogy 22 versenyből 16-on pontot szerzett, mert folyamatosan az autó abszolút teljesítménye alatt teljesített. Nem tudta odarakni az autót az első sorba időmérőn, mint Alonso Kanadában, vagy ahova talán került volna a melbourne-i időmérő után, és messze nem brillírozott úgy a szezon közepén, mint Alonso. Akárhogyan is nézzük, Lando Norrisnak ezzel a McLarennnel nem szabadott volna 30 ponttal többet szerezni Oconnál, amivel Norris érthetetlenül szorossá tette az Alpine és a McLaren „csatáját” a konstruktőri bajnokság 4. helyéért. Arról nem is beszélve, hogy kerék a kerék elleni csatában még mindig elveszíti az eszét, gondoljunk csak a szaúdi futamra, ahol először tette ki keményen idén a vállát Alonsóval szemben, Monacóra, ahol Hamiltont rakta falba, vagy Brazíliára, ahol egy kör alatt kétszer is összeért Alonsóval. Kíváncsian várom, hogy azzal a Pierre Gaslyval, akivel éveken át nem beszéltek, milyen lesz a viszonya jövőre.