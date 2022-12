Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 8. helyen: Sergio Perez

Sergio Perez 305 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, emellett két futamgyőzelmet aratott és további 9 alkalommal állhatott fel a dobogó valamelyik fokára. A nála 149-cel több pontot (és 13-mal több futamgyőzelmet) szerző Verstappen dolgát nem tudta megnehezíteni az egyéni bajnokságban, az időmérőkön 4-18-ra kapott ki a hollandtól.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Perez csak egy hajszállal előzte meg a 9. helyre sorolt Ocont, miután egyik szerkesztőnknél az „előkelő” 6. helyet szerezte meg.

Egri Dávid

Sergio Perez teljesítményét nehéz anélkül értékelni, hogy ne kerülne be a képbe Max Verstappen. A mexikói idén két futamgyőzelmet szerzett, ráadásul mindkettőt klasszikus városi pályán, félig esős körülmények között. Rossz vagy gyenge pilóták márpedig nem képesek ilyesmire. A szezon első részében ráadásul igazán közel volt Verstappen szintjéhez, és egy ideig talán úgy tűnhetett, valóban részese lehet a bajnoki harcnak. Idővel azonban változott a helyzet, és miközben a holland sokszor magabiztosan verte a teljes mezőnyt, Pereznek rendesen meg kellett küzdenie az ellenfelekkel, miközben ugyanolyan autóban ült. Egyértelmű, hogy gyors pilóta, a versenyeken olykor csodákra képes, de ez még mindig nem elég a legjobbakkal szemben, hiába tekinthető 2022 Perez eddigi legjobb szezonjának.

Kolláth Benjámin

Perez nagy reményekkel érkezett a Red Bullhoz, annak ellenére, hogy azért már az elejétől érezhető volt, hogy másodhegedűs szerepet szánnak neki, azt azonban maximálisan teljesítette. Az idei szezon jobban indult számára, végül két futamgyőzelmet is szerzett (különösen a szingapúri volt figyelemreméltó), az összetettbeli második helyről azonban lemaradt, ami ezzel a Red Bullal azért elég nagy bravúr volt. Ráadásul most a tavalyi szezonzárón bemutatott védekezéséhez hasonló pillanatai sem voltak, szerencsére nem is volt szükség rá, mert Verstappen egyszerűen lelépte a mezőnyt.

Köles István Ákos

Sokkal könnyebb lenne elismerően nyilatkozni Perez második számú pilótaként nyújtott teljesítményéről, ha nem kergette volna azt a hiú ábrándot a szezon előtt, hogy csapaton belül le fogja győzni Max Verstappent és világbajnok lesz. A valóság ezzel szemben az volt, hogy a Red Bull már a szezon hatodik futamán, Barcelonában félreállította őt Verstappen elől, ami egy teljesen logikus döntés volt azt figyelembe véve, hogy a Ferrari még valós ellenfélnek számított az év elején. Azzal szintén saját magát szabotálta, hogy nyilvánosan is azzal vádolta meg a Red Bullt, hogy „Verstappen kívánságainak megfelelően” fejlesztették az autójukat. Monacóban és Szingapúrban bravúros futamgyőzelmet szerzett, még ha a második alkalommal majdnem el is dobta azt a biztonsági autós fázisokkal kapcsolatos félreértések miatt. A Red Bull ettől függetlenül nem lesz elégedetlen vele, hiszen elég pontot szerzett ahhoz, hogy övék legyen a konstruktőri cím, de 2023-ban egy erősebb Mercedes és Ferrari ellen Pereznek is fel kell kötnie a gatyát ahhoz, hogy ne folyamatosan a 6. helyen végezzen a legjobb esetben hármas csata esetén.