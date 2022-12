Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 7. helyen: Carlos Sainz

Carlos Sainz 246 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, a Brit Nagydíjon szerzett győzelme mellett további 8 alkalommal állhatott fel a dobogóra. Az időmérős párharcban 7-15-re kapott ki csapattársától, Charles Leclerc-től.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Sainz a 7. helynél nem ért el jobb pozíciót egyikünk listáján sem, tehát senki nem tartotta kiemelkedőnek az idei teljesítményét.

Egri Dávid

A tavalyi évet látva azt gondolhattuk, hogy Carlos Sainz valóban egyenlő ellenfele tud majd lenni Charles Leclerc-nek házon belül, az idei szezon azonban némileg rácáfolt erre, bár még korántsem érdemes leírni a spanyolt. Sainz számára ugyanis így is áttörés volt ez az év, hiszen Silverstone-ban megszerezte első pole-ját és futamgyőzelmét, az idény második felében pedig már egyértelműen jobban megbarátkozott a Ferrarijával, így gyakrabban tudta megközelíteni vagy legyőzni Leclerc-t. Az eddig kevésbé az erősségének számító időmérőkön is javult, így ha 2023-ban már a szezon elejétől kezdve összhangba kerül az autójával, akkor könnyen lehet, hogy megint egy nagyon szoros párharcot látunk majd az olaszoknál, az pedig már főként az autójukon fog múlni, hogy pontosan milyen eredményekért.

Kolláth Benjámin

Carlos Sainz karrierjének talán legrosszabb pár hónapja volt 2022 eleje. A tempója sem volt elég jó, de emellett kifejezetten amatőr hibákat vétett (Melbourne ugrik be elsősorban), az, ahogy erőltetetten próbálta megszokni a Ferrarit, Ricciardo McLarenes éveire hasonlított. Aztán a nyár elejétől kezdve magára talált, sőt, az év végére helyenként már Leclerc fölé nőtt, még időmérőkön is, ami külön nagy szó. Sajnálhatja az első futamokon bemutatott bakikat, mert ha a bajnoki címért nem is, a második helyért könnyedén harcban lehetett volna, ha ezek nincsenek.

Köles István Ákos

Sainznak szerencséje van, hogy nem kellett megvárnia azt a szerencsétlen pillanatot, amikor a Ferrari rászólt volna, hogy a bajnoki csatára való tekintettel legyen kedves elengedni Leclerc-t, bár a gyakran habozó Ferrari talán nem is merte volna meglépni ezt. Így legalább magabiztosan ismerhette ki a 2022-es autók rejtelmeit, készülve a 2023-as szezonjára. A fejben még mindig éles Sainz talán feljebb is végezhetett volna, ha az év elején nem dobja el amatőr módon a legjobb esélyeit a pontszerzésekre, ahogyan az is megmosolyogtató volt, amikor arra panaszkodott, hogy 1-2 tizeddel mindig lecsúszik a pole-pozíciókról. Nos, az időmérőn, amikor tényleg csak a pilóták abszolút tempója számít, tényleg nem sokat ér az, ha a stratégiáinál is jobban képben van a verseny alakulásával, azt pedig nehezen képzeli el bárki is, hogy valaha is képes lesz megnyeri az időmérős párharcot Leclerc-rel szemben. Azért külön fekete pont jár, hogy George Russell mögött végzett az egyéni pontversenyben, és részben az ő bukdácsolása miatt vált elérhetővé a Ferrari a Mercedes számára a konstruktőri bajnokságban.

Gyémánt Péter

A teljesítményének a kiértékelésekor nem érdemes elmenni amellett, hogy ez volt az első éve az F1-es élmezőnye. Ennek megfelelően az első győzelmét és három pole-t is szerzett, de nem hinném, hogy elégedetten tekintene vissza a szezonjára. Csapaton belül Leclerc bizonyult erősebbnek, mind az időmérőkön, mind a versenyeken legyőzte a spanyolt. Ezzel együtt az átlagosnál jobb volt Sainz, de ennél több kell ahhoz, hogy megérkezzen az F1 legnagyobb klasszisai közé.